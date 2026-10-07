El exfutbolista del Real Madrid seguirá inactivo tras su salida en el mes de mayo

Tras un exitoso paso por el Real Madrid, el lateral español de 34 años, Dani Carvajal apuntaba a regresar a las canchas con el Getafe; desafortunadamente, todo terminó por ‘caerse’ en los últimos instantes, dejando así al excapitán de la Selección Española como jugador inactivo por otro periodo más.

¿Por qué no se dio la llegada de Carvajal?

Pese a que los rumores apuntaban a que el futbolista estaba prácticamente cerrado para llegar al equipo de LaLiga, Ángel Torres, presidente del club, confirmó que las cosas se cayeron y que la llegada de Dani Carvajal no podrá concretarse. “Se ha roto todo, no hay nada”, confesó ante el cuestionamiento sobre la posible incorporación.

La posibilidad de que Carvajal llegara al Getafe había tomado fuerza durante los últimos días, principalmente por la necesidad del conjunto azulón de contar con alternativas en la zona defensiva. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el experimentado lateral tendrá que continuar sin equipo.

Dani Carvajal, Lucas Vásquez y Arda Güler en el Real Madrid | AP

Con 27 títulos en su espalda, el futbolista español permanecerá inactivo, situación que se mantiene desde el mes de junio, cuando concluyó su último contrato con el Real Madrid, mismo que no terminó de la mejor manera debido a una fuerte lesión de rodilla sufrida en 2025.

A sus 34 años, Carvajal todavía no ha anunciado cuál será el siguiente paso de su carrera, aunque su experiencia y palmarés lo mantienen como uno de los laterales españoles más destacados de los últimos años. Ahora, deberá analizar las opciones que puedan presentarse durante los próximos meses.

Dani Carvajal saliendo lesionado del partido Real Madrid vs Villarreal | AP

¿Qué sigue para Dani Carvajal?

Ante esta situación, la plantilla comandada por José Bordalás se quedó con Andrés García y Sebastián Boselli como sus principales laterales por derecha. Por su parte, Carvajal tendrá que esperar para saber qué le deparará el futuro y cuál será el desenlace de su carrera.

El siguiente compromiso del Getafe será ante el invicto y actual campeón de LaLiga, Barcelona, duelo que se llevará a cabo el 10 de octubre en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la Jornada 8 del campeonato. El conjunto azulón tendrá que afrontar este encuentro sin la incorporación que se esperaba concretar con el histórico defensor español.