En medio de la polémica que rodea su futuro con la Selección de Portugal, el comandante regresa con su club

En medio de la polémica que rodea su futuro con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo regresa a la actividad con Al-Nassr, equipo que buscará reencontrarse con la victoria después de perder el liderato de la Liga de Arabia Saudita. El conjunto de CR7 se enfrentará este viernes 9 de octubre a Al Draih, en duelo correspondiente a la Jornada 8, programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México, que se podrá ver por FOX.

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El conjunto de Al-Nassr atraviesa un momento complicado en el inicio de la temporada, luego de dejar escapar cuatro puntos en sus últimos compromisos de liga, resultados que le costaron perder la primera posición de la clasificación. A esta situación se suma la goleada de 4-0 que sufrió en su debut en la Champions League, por lo que necesita recuperar la confianza con una victoria.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN

Por su parte, Al Draih intentará dar la sorpresa ante uno de los equipos más poderosos del campeonato saudí. El conjunto visitante disputa su primera temporada en la máxima categoría del futbol de Arabia Saudita y ha conseguido resultados que le permiten mantenerse lejos de los últimos lugares de la clasificación.

Con 11 puntos acumulados, Al Draih se encuentra en la zona media de la tabla y buscará aprovechar las dificultades recientes de su rival para conseguir un resultado positivo. Sin embargo, Al-Nassr parte con la presión de conseguir los tres puntos, especialmente por contar con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y por sus aspiraciones de recuperar el liderato.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN

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