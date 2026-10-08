Mbappé y Haaland aparecen como los herederos inmediatos, mientras que Yamal y Wirtz apuntan a dominar el futbol mundial en los próximos años

Durante casi dos décadas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo monopolizaron buena parte de los reflectores del futbol mundial, debido a sus récords, títulos, goles y rivalidad marcaron una época difícil de repetir, pero el cambio generacional ya está en marcha y varios futbolistas comienzan a perfilarse para tomar el protagonismo que dejaron las dos máximas figuras de los últimos años.

Entre los nombres que aparecen con mayor fuerza destacan Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lamine Yamal y Florian Wirtz, aunque cada uno representa una etapa diferente dentro de esta transición.

Mbappé y Haaland, los herederos inmediatos

Con 27 años, Kylian Mbappé es uno de los principales candidatos para convertirse en el rostro del futbol mundial, ya que el delantero francés ya fue campeón del mundo, subcampeón en 2022 y ganador de la Bota de Oro de Qatar, además de haber alcanzado los 12 goles en Copas del Mundo.

A su lado aparece Erling Haaland, quien representa el perfil de delantero dominante por potencia física y capacidad goleadora. Con el Manchester City estableció registros importantes y, a sus 25 años, tiene margen para convertirse en una de las grandes figuras de la década.

Erling Haaland y Kylian Mbappé tras un juego en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

También está Vinícius Júnior, quien con el Real Madrid se consolidó como uno de los extremos más determinante, a pesar de no estar viviendo actualmente su mejor momento. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en partidos importantes lo colocan entre los futbolistas llamados a mantener el protagonismo de la élite.

La generación que apunta a 2030

En una segunda línea aparece Lamine Yamal, cuya irrupción a una edad muy temprana lo convirtió en uno de los grandes talentos del futbol mundial. Su creatividad y capacidad para desequilibrar desde la banda derecha lo perfilan como uno de los jugadores que podrían marcar la próxima década.

Lamine Yamal, jugador de España, festejando su gol ante Inglaterra | AP