El astro tuvo un gran detalle tras ser nombrado Socio Honorario de la institución

En el marco de su último compromiso con la Selección Argentina, Lionel Messi volvió a robarse los reflectores no solo por su desempeño en la cancha del Estadio Monumental, sino por un noble gesto de agradecimiento para River Plate.

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El capitán albiceleste obsequió una camiseta oficial con su emblemático dorsal '10' firmada y con una dedicatoria muy especial que no estuvo dirigida a la directiva o al club como institución, sino a los seguidores del equipo millonario: “Para la gente de River con mucho cariño”.

El detalle del astro argentino causó revuelo inmediato en las redes sociales oficiales del Millonario, donde presumieron las fotografías del momento exacto en el que el atacante estampaba su firma sobre la indumentaria nacional antes del duelo amistoso frente a Benín.

Camiseta con la firma de Lionel Messi para River Plate l X: @RiverPlate

River Plate distingue a Messi 26 años después

A pesar de que hace 26 años River Plate optó por no concretar el fichaje de un joven Lionel Messi al inicio de su formación futbolística, la institución de Núñez dejó atrás cualquier pasaje del pasado para rendirle un homenaje institucional de alto nivel de cara a su despedida de la Albiceleste.

Carnet de socio de River Plate de Lionel Messi | X @RiverPlate

Aprovechando la presencia del referente rosarino en su cancha, la directiva encabezó una ceremonia en la que fue distinguido como Socio Honorario de la entidad.