¿A qué selecciones les hizo gol Messi con Argentina? Bolivia, su víctima favorita

Lionel Messi buscando rematar un balón dentro del área en juego amistoso de Argentina | AP

El astro argentino terminó su carrera internacional con 126 goles ante 46 selecciones diferentes

Lionel Messi cerró su etapa con la selección argentina con 126 goles y 46 selecciones diferentes como víctimas, una colección que construyó durante más de dos décadas con la Albiceleste. El delantero convirtió ante rivales de todos los continentes y dejó una lista en la que aparecen campeones del mundo, potencias sudamericanas y selecciones con las que solamente se cruzó una vez.

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La selección que más sufrió al capitán argentino fue Bolivia, a la que Messi le marcó 11 goles. Detrás aparecen Ecuador y Venezuela, con siete tantos cada una, mientras que Uruguay recibió seis anotaciones del atacante.

Entre los rivales que recibieron cinco goles aparecen Brasil, Chile, Paraguay, Argelia, Guatemala y Estonia. Precisamente el caso de Estonia es uno de los más particulares, ya que Messi consiguió sus cinco anotaciones en un mismo encuentro: el triunfo de Argentina por 5-0 en junio de 2022.

México también está entre las víctimas

El Tricolor forma parte de la extensa lista de selecciones que recibieron goles de Messi durante su trayectoria. México aparece con cuatro anotaciones sufridas ante el argentino.

La lista continúa con Colombia, Croacia, Curazao, Francia, Haití, Nigeria, Perú y Suiza, todos con tres goles recibidos. Australia, Austria, Honduras, Hong Kong, Jamaica, Nicaragua y España aparecen con dos.

Además, Messi consiguió marcarle una vez a selecciones como Alemania, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Arabia Saudita, Japón y otras selecciones que enfrentó a lo largo de su carrera.

Messi festejando el gol anotado a México en Qatar 2022 | Imago7

Las selecciones que se salvaron de Messi

Pese a sus 126 goles, hubo rivales que consiguieron mantener al argentino fuera del marcador. 18 de las 63 selecciones que enfrentó nunca recibieron un gol suyo, de acuerdo con diversas estadísticas.

Entre ellas aparecen Italia, Inglaterra, Bélgica, Polonia, Suecia, Grecia, Rumania, Japón y Corea del Sur. Qatar es el único rival de esa lista al que Messi enfrentó en dos ocasiones sin conseguir marcar.

Lionel Messi realizando sus últimos entrenamientos con Argentina | AP