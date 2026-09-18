Un exfutbolista de Puebla se quejó de las decisiones arbitrales en uno de sus más recientes juegos

Con el crecimiento de la cultura de las apuestas, también han crecido los casos de denuncia de amaños de partidos en todo el mundo. Ahora es el fútbol boliviano el que se encuentra en el ojo del huracán tras una grave acusación por parte de un jugador que pasó por la Liga MX hace un par de años.

Se trata de Alejandro Chumacero, quien estuvo en el futbol mexicano con Puebla y se ha consolidado como un referente en el futbol boliviano. Es por ese motivo que, por su condición de figura, su denuncia sacudió los cimientos de la liga local, en la cual ya había sospechas.

Alejandro Chumacero durante su etapa con Puebla en la Liga MX | MEXSPORT

Chumacero explota contra el arbitraje

Los rumores sobre partidos amañados y resultados acordados no son nuevos en Bolivia. No obstante, las declaraciones de Chumacero luego del partido de Academia del Balompié Boliviano (ABB) y The Strongest intensificaron el debate y pusieron al arbitraje bajo un escrutinio sin precedentes.

El encuentro terminó con un triunfo 1-2 a favor The Strongest como visitante, pero al final del mismo los jugadores del equipo local expresaron su indignación por las decisiones arbitrales. Sobre todo se quejaron de un gol que, en su opinión, se anuló incorrectamente por fuera de lugar.

Entre las declaraciones destacó la de Chumacero, quien irónicamente debutó en las filas de The Strongest en 2007 pero que ahora defiende los colores de ABB. “Nadie quiere jugar al fútbol, es una vergüenza. Y si queremos jugar al fútbol, seguro ya tienen los ‘scores’ hechos".

Su afirmación llega luego de la polémica que generó la goleada 6-0 de Always Ready en casa contra Guabirá el pasado domingo 13 de septiembre. Tras dicho compromiso comenzó a circular el rumor de que Manuel Ferrel, portero visitante, recibió amenazas de muerte para que permitiera al menos tres goles en su portería.

Alejandro Chumacero en celebración con sus compañeros de Puebla | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Alejandro Chumacero en la Liga MX?

El mediocampista llegó a México como multicampeón con The Strongest y referente de la Selección de Bolivia. Fichó con Puebla para el Clausura 2018 y su llegada generó altas expectativas con la Franja, donde se esperaba que fuera un jugador diferencial con el club, aunque no tuvo el rendimiento esperado.

Se marchó del conjunto camotero tres años después, en febrero de 2021, para jugar con Unión Española de Chile. En total, con Puebla disputó 75 partidos y marcó siete goles, con cinco asistencias.