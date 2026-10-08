La emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo conmocionó a los miles de aficionados presentes en el terreno de juego, sino también a la propia Asociación del Futbol Argentino (AFA).
El emotivo gesto de Lionel Messi para la afición de River Plate
Tras disputar su último compromiso internacional con la camiseta albiceleste ante Benín en la cancha del Estadio Monumental, el organismo rector del balompié trasandino le dedicó un estremecedor mensaje a su histórico capitán para marcar el inicio de su etapa como un aficionado más de la tres veces campeona del mundo.
Bienvenido, Leo, a la mejor hinchada del mundo. Desde hoy, sos uno más de nosotros. Te amamos.
Con estas palabras, la AFA despidió a la máxima figura en la historia de su futbol, cerrando un ciclo glorioso de más de dos décadas vistiendo los colores nacionales, periodo en el que conquistó la Copa del Mundo, la Copa América y se consolidó como el máximo referente de toda una generación.
¿Cómo fue la despedida de Messi?
El cierre de la trayectoria de Messi con la selección nacional se transformó en una fiesta inolvidable ante más de 85 mil espectadores, sumados a los millones de fanáticos que siguieron la transmisión a nivel global.
El ambiente eufórico en la cancha de River Plate se combinó con un homenaje unánime de la prensa internacional, donde los principales diarios y portales deportivos catalogaron la función de gala como "el último tango" del astro de Rosario.
La ceremonia contó con espectáculos musicales, reconocimientos institucionales y una ovación ensordecedora que acompañó cada movimiento del '10' sobre el césped.
La despedida de Lionel Messi no solo marcó el fin de una era para el balompié argentino, sino que reafirmó el legado inmortal de un futbolista que trascendió fronteras y unió a aficionados de todo el planeta en un último y emotivo aplauso.