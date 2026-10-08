“Sos uno más de nosotros”: El conmovedor mensaje de la Selección Argentina para despedir a Lionel Messi

Lionel Messi celebrando gol ante Benín en su despedida con Argentina | MEXSPORT

La AFA y el mundo del futbol le rindieron tributo al astro rosarino tras más de 20 años de gloria

La emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo conmocionó a los miles de aficionados presentes en el terreno de juego, sino también a la propia Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Podría interesarte Futbol El emotivo gesto de Lionel Messi para la afición de River Plate

Tras disputar su último compromiso internacional con la camiseta albiceleste ante Benín en la cancha del Estadio Monumental, el organismo rector del balompié trasandino le dedicó un estremecedor mensaje a su histórico capitán para marcar el inicio de su etapa como un aficionado más de la tres veces campeona del mundo.

Bienvenido, Leo, a la mejor hinchada del mundo. Desde hoy, sos uno más de nosotros. Te amamos.

Con estas palabras, la AFA despidió a la máxima figura en la historia de su futbol, cerrando un ciclo glorioso de más de dos décadas vistiendo los colores nacionales, periodo en el que conquistó la Copa del Mundo, la Copa América y se consolidó como el máximo referente de toda una generación.

¿Cómo fue la despedida de Messi?

El cierre de la trayectoria de Messi con la selección nacional se transformó en una fiesta inolvidable ante más de 85 mil espectadores, sumados a los millones de fanáticos que siguieron la transmisión a nivel global.

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selección Mexicana | AP

El ambiente eufórico en la cancha de River Plate se combinó con un homenaje unánime de la prensa internacional, donde los principales diarios y portales deportivos catalogaron la función de gala como "el último tango" del astro de Rosario.

La ceremonia contó con espectáculos musicales, reconocimientos institucionales y una ovación ensordecedora que acompañó cada movimiento del '10' sobre el césped.

Espectáculo de Drones para el homenaje a Leo Messi recreando el jersey del 10| AP