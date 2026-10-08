El trío de oro del Barcelona apareció en una celebración tras la Champions de 2015

Con el retiro de Lionel Messi de la Selección de Argentina miles de fotos y videos inéditas han salido a la luz, sin embargo, hubo uno que llamó la atención más que todos, pues data del verano de 2015 cuando el Barcelona ganó su última Champions League; en este se puede apreciar al astro argentino bailando y celebrando de manera ‘peculiar’ con Luis Suárez y Neymar Jr.

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¿Cómo es el video de la MSN?

Las imágenes fueron presentadas por el propio Neymar, quien en un momento de su documental producido por NETFLIX, presentó algunos recuerdos en su teléfono celular. En uno de ellos se aprecia a la letal delantera del club Culé celebrando en un salón, esto tras ganar la Champions al derrotar a la Juventus 3-1 en Estadio Olímpico de Berlín (Alemania).

Los tres futbolistas sudamericanos aparecen vestidos de manera elegante, pero portando unos artículos de fiesta como bufanda y sombreros de colores, además de que el propio brasileño reveló que los tres estaban en estado de ebriedad, situación poco común en el caso de Leo.

Neymar, Lionel Messi y Luis Suárez con Barcelona | MEXSPORT

Mira a Messi, está bailando, Messi nunca era así. Suárez, Messi y yo, nosotros tres borrachos (risas), esto es grandioso”, dijo Neymar mientras mostraba el inédito video de los tres.

Los acompañantes de Ney quedaron perplejos al ver al astro argentino de esta manera, pues pocas fueron las veces que se supo o se vio a Messi bebiendo, pero ahora gracias al brasileño se sabe que tras conseguir la quinta del Barça hubo un festejo sin precedentes en Cataluña.

Messi, Neymar y Suárez, la era dorada del Barcelona

Si hubo una época donde el FC Barcelona puede presumir que dominó el balompié mundial fue sin duda la que protagonizaron el ‘10’ de Brasil, el ‘10’ de Argentina y el ‘9’ de Uruguay, ganando absolutamente todo y dejando atrás a rivales con ventajas significativas en el marcador.

Durante el periodo en el que los tres coincidieron en el equipo Blaugrana se consiguieron un total de 10 títulos oficiales en un tiempo de poco más de tres años, en ellos se incluyen: una UEFA Champions League (2014-15), un Mundial de Clubes de la FIFA (2015), dos Ligas de España (2014-15 y 2015-16), una Supercopa de Europa / Supercopa de la UEFA (2015), una Supercopa de España (2016) y tres Copas del Rey (2014-15, 2015-16 y 2016-17).