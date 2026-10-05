El exmediocampista del Barcelona ha salido en defensa de su equipo, ya que él ha sido parte de muchos años implicados en dicho caso

El Caso Negreira sigue dando de qué hablar con algunos protagonistas del Barcelona, incluso algunos que ya no están en el plantel, como es el caso de Andrés Iniesta, quien ha negado por completo que una situación tan delicada como esa, dejando una frase contundente como que "no encontrarán ni un por ciento de ayudas"

Todo esto también se da considerando que breclama una sanción para el Barça, la cual incluye que les sean retirados los títulos de un lapso entre 2001 y 2017, pero el 'Fantasmita' menciona que eso no puede pasar ya que no ha ocurrido ningún delito.

Iniesta niega ayudas para los culés

Durante una entrevista con AS, Andrés Iniesta fue muy claro con respecto a los problemas que tiene Barcelona con el Caso Negreira, señalando que el equipo blaugrana nunca ha sido beneficiado por los árbitros:

Futbolísticamente hablando no hay debate. No se ha llegado al final de lo que se está hablando, pero incluso si analizamos todos los partidos de la época de los que se hablan no encontrarían ni un uno por ciento de esas posibles ayudas. Yo nunca escuché, ni vi, ni me sentí ayudado. Cada partido, los aficionados y los jugadores ven favores a los otros

Andrés Iniesta, pieza fundamental en la selección española | ESPECIAL

El Balón de Oro... ¿no importa?

El actual entrenador del Gulf United FC también tocó el tema polémico del Balón de Oro, pero no de una manera que todos esperaban, pues de cierta manera lo ha minimizado, argumentando que son mucho más importantes los premios que se consigan en colectivo que en el plano individual.

A veces vamos más a lo individual que a lo colectivo. Cuando escucho que si el Balón de Oro tiene tanta relevancia… no sé. Lo que la gente quiere es la Liga y la Champions y si viene, viene. No es un logro que se pueda poner a la altura de una Liga o una Champions

Actualidad del caso

El Caso Negreira volvió a tomar fuerza después de que el Real Madrid entregara a la UEFA un amplio dossier con documentación relacionada con los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018. El conjunto blanco pide medidas disciplinarias contundentes, mientras que la UEFA confirmó que su expediente contra el club catalán nunca fue cerrado, sino que permanece abierto a la espera de nuevos elementos que permitan determinar posibles sanciones.

Andrés Iniesta en sus últimas temporadas con Barcelona | MexSport