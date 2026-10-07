Grandes despedidas en la historia del futbol como la de Messi

Leyendas como Pelé, Maradona, Totti y Ochoa inmortalizaron su legado entre lágrimas y ovaciones

La inminente despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina marca el cierre de una época dorada en el deporte internacional, uniéndose al selecto grupo de homenajes inolvidables que paralizaron al planeta futbol.

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A lo largo de la historia, figuras de la talla de Pelé, Diego Armando Maradona, Francesco Totti, Zinedine Zidane, Andrés Iniesta y recientemente Guillermo Ochoa han protagonizado adioses cargados de misticismo, lágrimas y discursos que quedaron grabados para siempre en la retina de los aficionados.

Los homenajes legendarios que marcaron la historia del balompié internacional

Pelé (1977): Se despidió bajo la lluvia en el Giants Stadium jugando un tiempo para el New York Cosmos, donde anotó su último gol y otro para el Santos de Brasil ante 77 mil espectadores, bajo el titular histórico: "Hasta el cielo lloraba".

Pelé jugó en Estados Unidos para el Cosmos de Nueva York | ESPECIAL

Diego Armando Maradona (2001): Homenajeado en La Bombonera tras retirarse en 1997. Dejó la icónica frase "La pelota no se mancha" ante leyendas del futbol mundial tras jugar su último duelo oficial con la Albiceleste en el Mundial de EE. UU. 1994 ante Nigeria.

Maradona en homenaje I MEXSPORT

Zinedine Zidane (2006): Tuvo un emotivo homenaje en el Santiago Bernabéu con camisetas especiales en su último juego con Real Madrid, antes de cerrar de forma definitiva su carrera con Francia en la Final del Mundial de Alemania 2006.

Ronaldo con Zinedine Zidane y David Beckham con el Real Madrid l AP

Francesco Totti (2017): Tras 25 temporadas y 786 partidos en AS Roma, 'Il Capitano' rompió en llanto en el Estadio Olímpico tras dar la vuelta al campo, entregar su brazalete a un juvenil y pronunciar un estremecedor: "Tengo miedo, esta vez los necesitaré yo".

Francesco Totti, jugador histórico de la Roma l AP

Andrés Iniesta (2018): Tuvo un cierre conmovedor en el Camp Nou al quedarse sentado completamente solo en el césped del estadio vacío hasta la madrugada tras coronarse en LaLiga con Barcelona.

Con el retiro de Andrés Iniesta solo quedan tres jugadores en activo del sextete de Barcelona | AP

Guillermo Ochoa (2026): Homologado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles bajo el lema "¡Thank You, Memo!", el histórico guardameta mexicano recibió el encendido del pebetero olímpico y una placa conmemorativa tras convertirse en el primer portero nacional en asistir a seis Mundiales y sumar 154 partidos internacionales.

Guillermo Ochoa despedida en el Mundial 2026 | AP