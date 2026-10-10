Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

El astro luso enfrenta un procedimiento formal luego de abandonar la concentración portuguesa

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) oficializó la suspensión provisional de Cristiano Ronaldo tras la apertura de un expediente disciplinario en su contra tras abandonar la concentración de la Selección de Portugal, según reportó el periodista especializado Fabrizio Romano.

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La sanción llega como consecuencia del abandono súbito de la concentración lusitana el pasado 7 de octubre tras sus diferencias con el director técnico Jorge Jesús.

Pese a que 'El Comandante' ofreció disculpas públicas e incluso sugirió someterse a una sanción por sus actos, la entidad rectora del balompié portugués determinó privarlo de actividad mientras se investigan los hechos y se emite un veredicto definitivo.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

¿Qué dice comunicado oficial de la Federación Portuguesa sobre el caso de CR7?

La Federación determinó darle carácter urgente al procedimiento tras los acontecimientos ocurridos durante la Fecha FIFA:

La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre

Cristiano Ronaldo se encuentra en crisis con su selección | AP