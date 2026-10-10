Santiago Giménez borrado en el Porto; DT lo deja en la banca por segundo partido consecutivo

El mexicano vio el juego ante Marítimo desde el banquillo en la J8 de la Primeira Liga

Volvió la acción en la Primeira Liga con el Porto que extendió su invicto a ocho partidos con victoria; sin embargo, la mala noticia fue que Francesco Farioli, DT del cuadro lusitano, empieza a relegar a Santiago Giménez que vio todo el partido desde la banca.

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¿Cómo le fue a Santi Giménez?

El delantero mexicano arrancó y terminó en el banquillo en el triunfo de 'Los Dragones' ante el Marítimo de la J8. El equipo arrancó con una sola referencia en el ataque en la persona de André Silva.

El portugués salió al minuto 67'; pero, la primera opción del entrenador fue Samu Aghehowa, dejando sentado al canterano del Cruz Azul, además con los movimientos de Pepe y William Gomes tampoco pudo ingresar Giménez.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

Y para añadirle, un poco más de dramatismo el que ingresó fue el juvenil polaco de 18 años que juega como delantero Oskar Pietuszewski y terminó anotando en los minutos finales para darle la victoria al Porto. Este fue el segundo juego sin acción de manera consecutiva con el equipo por parte del mexicano.

No todo es malo

Cabe mencionar, que previamente Francesco Farioli respaldó al delantero mexicano tras su baja de juego y pidió protegerlo de la presión mediática para que pueda volver a su mejor versión.

En la rueda de prensa, previa al Marítimo, el italiano salió en defensa del atacante tras su sequía goleadora y la baja de juego que atraviesa tanto a nivel de clubes como en selección.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

Además hay que puntualizar que Giménez se reincorporó de manera tardía al club tras disputar la Fecha FIFA con México y Farioli valoró como un aspecto sumamente positivo la continuidad que tuvo con el conjunto tricolor.