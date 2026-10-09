Santiago Giménez necesita mantenerse dentro de "una burbuja" para "recuperar la confianza en sus cualidades" y aislarse de la "presión mediática" proveniente tanto de México como del entorno portugués, declaró este viernes el director técnico del Porto, Francesco Farioli.
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En la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Marítimo en la octava jornada de la Liga Portugal, el estratega italiano salió en defensa del atacante mexicano de 25 años tras su sequía goleadora y la baja de juego que atraviesa tanto a nivel de clubes como en la Selección Mexicana.
El DT del Porto evalúa la actividad de Santi Giménez con el Tri de Rafa Márquez
A pesar de que el 'Bebote' se reincorporó de manera tardía al club tras disputar la Fecha FIFA bajo las órdenes de Rafael Márquez, Farioli valoró como un aspecto sumamente positivo la continuidad que tuvo con el conjunto tricolor al sumar minutos en tres encuentros amistosos:
(Giménez) tuvo más minutos de los que le habríamos dado aquí. Ha sido positivo que haya ido allí a jugar.
"Claro que se ha perdido entrenamientos, pero tiene tiempo para volver, trabajar, tener impacto y ayudar cuando sea necesario, empezando por mañana”, comentó el entrenador.
El atacante cedido por el AC Milan se perfila para ver actividad este sábado cuando el líder Porto visite al Marítimo, con el objetivo de continuar su proceso de reacondicionamiento físico e incrementar su cuota anotadora en el balompié lusitano.