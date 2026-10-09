Francesco Farioli respaldó al delantero mexicano tras su baja de juego y pidió protegerlo de la presión mediática en México y Portugal para que recupere su mejor versión

Santiago Giménez necesita mantenerse dentro de "una burbuja" para "recuperar la confianza en sus cualidades" y aislarse de la "presión mediática" proveniente tanto de México como del entorno portugués, declaró este viernes el director técnico del Porto, Francesco Farioli.

Podría interesarte Empelotados Adrián Marcelo arremete contra Santiago Giménez y hace comparación con Memo Martínez

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Marítimo en la octava jornada de la Liga Portugal, el estratega italiano salió en defensa del atacante mexicano de 25 años tras su sequía goleadora y la baja de juego que atraviesa tanto a nivel de clubes como en la Selección Mexicana.

El DT del Porto evalúa la actividad de Santi Giménez con el Tri de Rafa Márquez

A pesar de que el 'Bebote' se reincorporó de manera tardía al club tras disputar la Fecha FIFA bajo las órdenes de Rafael Márquez, Farioli valoró como un aspecto sumamente positivo la continuidad que tuvo con el conjunto tricolor al sumar minutos en tres encuentros amistosos:

Santi Giménez, como futbolista de Porto | fcporto.pt

(Giménez) tuvo más minutos de los que le habríamos dado aquí. Ha sido positivo que haya ido allí a jugar.

"Claro que se ha perdido entrenamientos, pero tiene tiempo para volver, trabajar, tener impacto y ayudar cuando sea necesario, empezando por mañana”, comentó el entrenador.

Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana, en partido ante Estados Unidos | IMAGO7