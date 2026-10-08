¿Quiénes fueron los mejores jugadores en el arranque de Rafa Márquez con el tricolor?

Rafa Márquez con su cuerpo técnico en la Selección Mexicana | MEXSPORT

Gilberto Mora encabeza el ranking de Statiskicks tras los primeros cuatro partidos de Rafael Márquez, seguido por Víctor Guzmán y Denzell García

La primera gira de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana dejó dos empates y dos derrotas, pero también permitió identificar a los futbolistas que mejor rendimiento tuvieron durante los primeros cuatro encuentros del nuevo proceso. De acuerdo con las evaluaciones de Statiskicks, Gilberto Mora fue el jugador con mejor calificación promedio, por encima de nombres como Víctor Guzmán, Denzell García e Israel Reyes.

El futbolista de Xolos aparece en la cima del listado con una calificación de 8.30, pese a que solamente disputó 70 minutos durante la gira. Mora fue una de las principales apariciones jóvenes del proceso y dejó una buena impresión en el arranque de la gestión de Márquez.

En segundo lugar se encuentra Víctor Guzmán, quien registró una valoración de 8.10 después de sumar 61 minutos. El defensor también aprovechó su oportunidad para colocarse entre los elementos mejor evaluados de esta primera etapa.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El tercer puesto corresponde a Denzell García, con una calificación de 7.20 y 87 minutos disputados, mientras que Israel Reyes completa los primeros cuatro lugares con 7.00. El jugador del América fue, además, uno de los futbolistas con mayor participación durante la gira, al acumular 270 minutos.

Lozano y Orbelín, por debajo de los jóvenes

El ranking también muestra que algunos de los nombres de mayor experiencia no ocuparon los primeros lugares. Hirving Lozano y Orbelín Pineda aparecen empatados con una calificación de 6.90, aunque el primero disputó 64 minutos y el segundo 171.

Orbelín Pineda en el juego amistoso entre México y Perú | MEXSPORT