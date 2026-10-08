Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, tras duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

¿Qué clubes le faltan por visitar a Rafael Márquez?

El técnico de la Selección Mexicana continuará con su recorrido por la Liga MX, con la mira puesta en definir a los jugadores que formarán parte de la próxima convocatoria del Tricolor.

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Márquez ya había comenzado con estas visitas. Guadalajara fue una de sus primeras paradas, donde se reunió con Atlas y Chivas para conocer de cerca el entorno de ambos clubes y dar seguimiento a jugadores que podrían entrar en el radar de la Selección.

El estratega mexicano también pasó por Coapa, donde visitó al América. Estas reuniones forman parte del trabajo que realiza el cuerpo técnico nacional para mantener comunicación constante con los equipos y tener un panorama más amplio de los futbolistas.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia | IMAGO7

¿Para que sirven las visitas?

Uno de los principales objetivos es fortalecer el diálogo entre la Selección Mexicana y los clubes, además de conocer de primera mano las condiciones y el momento que atraviesan los jugadores que pueden ser considerados para futuras convocatorias.

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A esto se suma el vínculo institucional con las directivas y los diferentes cuerpos técnicos de la Liga MX. La intención es mantener abiertos los canales de comunicación y coordinar de mejor manera el trabajo entre los clubes y la Selección.

Una vez concluida la Fecha FIFA de octubre, Rafael Márquez retomará esta gira y visitará a los clubes que todavía tiene pendientes dentro de la Liga MX.