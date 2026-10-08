¿A cuántos jugadores utilizó Rafa Márquez en el Tricolor en esta Fecha FIFA? Esto revelan los números

Solamente dos futbolistas participaron en los cuatro juegos del debut del Kaiser como timonel de la Selección Mexicana

Se acabó la primera prueba de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana, sin poder ganar en los cuatro partidos disputados durante esta Fecha FIFA; sin embargo, destaca que al menos el 'Kaiser' le dio juego a los 29 jugadores de su primera convocatoria.

Jugadores de la Selección Mexicana en la derrota ante Chile | MEXSPORT

Cabe recordar, que originalmente Rafa llamó a 30 elementos, Alan Cervantes, mediocampista del América, causó baja por lesión, en su lugar llegó Dagoberto Espinoza y posteriormente César Montes se bajó también por lesión, aunque en su caso ya nadie lo sustituyó.

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El Tricolor acabó el 'tour' estadounidense con un balance de dos empates, contra Colombia y Perú, con idéntico marcador de 1-1, y dos derrotas, ante Estados Unidos (0-3) y Chile (0-2), dejando más dudas que certezas de cara a la Nations League de noviembre ante Jamaica.

¿Qué jugador sumó más minutos?

De los 29 tricolores que vieron acción con Rafa Márquez, Israel Reyes fue el que más minutos acumuló, con 270, al ser titular y jugar los 90 minutos ante Colombia, Estados Unidos y Chile; mientras que el que menos actividad sumó fue el juvenil de las Chivas Hugo Camberos, con 29 minutos.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Sólo dos tricolores de hierro

Pese a no ser de los que más minutos sumaron, Álvaro Fidalgo e Isaías Violante, fueron los únicos que participaron en los cuatro partidos del debut de Rafa. El español naturalizado mexicano vio acción 26, 78, 24 y 82 minutos, contra Colombia, Perú, Estados Unidos) y Chile, respectivamente. Por su parte, Violante registró 16, 78, 24 y 26, ante los mismos rivales.

Rafa Márquez saliendo de perder su primer clásico l IMAGO7

El caso opuesto, son Gil Mora, Hirving Lozano, Víctor 'Toro' Guzmán, Dagoberto Espinoza y los dos guardametas, Óscar García y Alex Padilla, quienes únicamente participaron en un encuentro.

¿Quiénes anotaron los dos únicos goles?

Una asignatura pendiente de Rafa Márquez con la Selección Mexicana es trabajar en la generación ofensiva y en consecuencia la contundencia, pues sus dirigidos únicamente pudieron anotar dos goles a cambio de siete recibidos y ambas anotaciones fueron del defensa Víctor Guzmán y del volante ofensivo Gil Mora, pues los delanteros brillaron por su ausencia.

Participación por minutos de los 29 convocados de Rafa