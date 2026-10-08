Se acabó la primera prueba de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana, sin poder ganar en los cuatro partidos disputados durante esta Fecha FIFA; sin embargo, destaca que al menos el 'Kaiser' le dio juego a los 29 jugadores de su primera convocatoria.
Cabe recordar, que originalmente Rafa llamó a 30 elementos, Alan Cervantes, mediocampista del América, causó baja por lesión, en su lugar llegó Dagoberto Espinoza y posteriormente César Montes se bajó también por lesión, aunque en su caso ya nadie lo sustituyó.
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El Tricolor acabó el 'tour' estadounidense con un balance de dos empates, contra Colombia y Perú, con idéntico marcador de 1-1, y dos derrotas, ante Estados Unidos (0-3) y Chile (0-2), dejando más dudas que certezas de cara a la Nations League de noviembre ante Jamaica.
¿Qué jugador sumó más minutos?
De los 29 tricolores que vieron acción con Rafa Márquez, Israel Reyes fue el que más minutos acumuló, con 270, al ser titular y jugar los 90 minutos ante Colombia, Estados Unidos y Chile; mientras que el que menos actividad sumó fue el juvenil de las Chivas Hugo Camberos, con 29 minutos.
Sólo dos tricolores de hierro
Pese a no ser de los que más minutos sumaron, Álvaro Fidalgo e Isaías Violante, fueron los únicos que participaron en los cuatro partidos del debut de Rafa. El español naturalizado mexicano vio acción 26, 78, 24 y 82 minutos, contra Colombia, Perú, Estados Unidos) y Chile, respectivamente. Por su parte, Violante registró 16, 78, 24 y 26, ante los mismos rivales.
El caso opuesto, son Gil Mora, Hirving Lozano, Víctor 'Toro' Guzmán, Dagoberto Espinoza y los dos guardametas, Óscar García y Alex Padilla, quienes únicamente participaron en un encuentro.
¿Quiénes anotaron los dos únicos goles?
Una asignatura pendiente de Rafa Márquez con la Selección Mexicana es trabajar en la generación ofensiva y en consecuencia la contundencia, pues sus dirigidos únicamente pudieron anotar dos goles a cambio de siete recibidos y ambas anotaciones fueron del defensa Víctor Guzmán y del volante ofensivo Gil Mora, pues los delanteros brillaron por su ausencia.
Participación por minutos de los 29 convocados de Rafa
NOMBRE
MINUTOS
1 Israel Reyes
270
2 Erik Lira
233
3 Roberto Alvarado
231
4 Álvaro Fidalgo
210
5 Johan Vásquez
206
6 Obed Vargas
197
7 Everardo López
189
8 Raúl Rangel
180
9 Jesús Gallardo
173
10 Orbelín Pineda
171
11 Armando González
156
12 Germán Berterame
149
13 Isaías Violante
144
14 Mateo Chávez
138
15 Santiago Giménez
127
16 Diego Campillo
119
17 Jeremy Márquez
114
18 Luis Chávez
109
19 Jorge Sánchez
100
20 Santiago Sandoval
96
21 Óscar García
90
22 Alex Padilla
90
23 Lui Romo
74
24 Dagoberto Espinoza
64
25 Gilberto Mora
64
26 Hirving Lozano
64
27 Víctor Guzmán
61
28 Denzell García
57
29 Hugo Camberos
29