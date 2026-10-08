Tras su participación con la Selección Mexicana de futbol, el defensor de los Rayados de Monterrey, Víctor Guzmán, se mostró feliz tras volver a vestir los colores del tricolor, a pesar de no conseguir una victoria en los cuatro partidos de esta Fecha FIFA.
Guzmán logró anotar en el segundo encuentro ante Perú, situación que no hizo dejar a un lado el desempeño de los dirigidos por Rafael Márquez en estos partidos.
Contento con mi participación. No eran los resultados pero esperemos que vaya mejorando. Contento (por el gol) pero a final de cuentas lo importante son los resultados colectivos más que los individuales.
El defensor albiazul dejó en claro que no mantuvo mucha conversación con el estratega mexicano, y que espera que en las próximas convocatorias haya más jugadores de Rayados llegando a la selección azteca.
No hablé mucho con él (Márquez) pero contento por mi primer convocatoria y esperemos sea la primera de muchas. Ahora esperamos que seamos más los que esperamos ir (jugadores de Rayados al Tri).