Víctor Guzmán sueña con mantenerse en el Tri de Rafa Márquez tras anotar en la Fecha FIFA

El defensor de Rayados valoró su primer llamado a la Selección Mexicana y confía en sumar más convocatorias junto a sus compañeros de Monterrey

Tras su participación con la Selección Mexicana de futbol, el defensor de los Rayados de Monterrey, Víctor Guzmán, se mostró feliz tras volver a vestir los colores del tricolor, a pesar de no conseguir una victoria en los cuatro partidos de esta Fecha FIFA.

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Guzmán logró anotar en el segundo encuentro ante Perú, situación que no hizo dejar a un lado el desempeño de los dirigidos por Rafael Márquez en estos partidos.

Rafa Márquez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Contento con mi participación. No eran los resultados pero esperemos que vaya mejorando. Contento (por el gol) pero a final de cuentas lo importante son los resultados colectivos más que los individuales.

El defensor albiazul dejó en claro que no mantuvo mucha conversación con el estratega mexicano, y que espera que en las próximas convocatorias haya más jugadores de Rayados llegando a la selección azteca.

Víctor Guzmán celebra su primer gol con México | MEXSPORT