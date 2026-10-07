Rayados no gana en casa del América desde 2020; ya son seis años de sequía

Victoria de Monterrey sobre América en el Apertura 2020 | IMAGO7

Monterrey no consigue derrotar a las Águilas como visitante desde el Apertura 2020, cuando se impuso 3-1 en el Estadio Azteca

Rayados arrastra una racha de seis años sin poder vencer al América como visitante, ya que la última vez que Monterrey consiguió llevarse los tres puntos de la casa azulcrema fue el 22 de agosto de 2020, cuando derrotó 3-1 a las Águilas en el Estadio Azteca, durante la Jornada 6 del Guard1anes Apertura 2020.

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En aquella ocasión, el conjunto regiomontano se impuso con anotaciones de Nicolás Sánchez, Vincent Janssen y Maximiliano Meza, mientras que Emanuel Aguilera descontó para el cuadro capitalino.

Desde entonces, la historia es distinta para los Rayados cada vez que visitan al América. De acuerdo con las estadísticas, después de aquel triunfo Monterrey registra dos derrotas y dos empates en sus siguientes visitas al conjunto azulcrema.

América vs Monterrey Apertura 2020 | IMAGO7

América impone condiciones en casa

La primera visita posterior al triunfo de 2020 terminó con empate 0-0 en el torneo Clausura 2021. Posteriormente, América volvió a hacerse fuerte en casa y derrotó a Monterrey 2-1 en el Apertura 2023.

En el Clausura 2024 ambos equipos igualaron 1-1, mientras que en el Apertura 2024 las Águilas volvieron a quedarse con el triunfo al imponerse 2-1.

Así, Rayados llegará a su próximo enfrentamiento contra América con una racha que ya alcanza seis años sin ganar en territorio azulcrema.

Álvaro Fidalgo durante un juego con América en el Apertura 2021 | IMAGO7

Rayados también cayó ante Atlante en el Azteca

La actualidad del conjunto regiomontano tampoco es sencilla. En el Apertura 2026, Monterrey sufrió una de sus derrotas más llamativas ante Atlante, que se impuso 4-2 en el Estadio Banorte, donde volverá a enfrentar al América este fin de semana.

Los Potros tomaron ventaja en dos ocasiones y terminaron sentenciando el encuentro con un cuarto gol de Jhojan Julio en los últimos minutos.