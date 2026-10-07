El conjunto escarlata se suma a la lista de clubes de la Liga Femenil que cesa a su estratega a mitad del torneo

Un técnico más que no terminará el torneo. Faltan solo cuatro jornadas para que finalice la Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga Femenil, a pesar de lo cual Toluca decidió hacer un cambio en la dirección técnica y este miércoles 7 de octubre anunció la salida de Alberto Toril, quien llegó al banquillo escarlata apenas para este torneo.

En su comunicado de prensa, el conjunto mexiquense solo señaló que la salida se dio por "temas personales y de mutuo acuerdo" y que en "próximos días se dará a conocer" quien ocupará el cargo para el resto del torneo y de cara a la Liguilla. Por ahora, Toluca está en el tercer lugar del Grupo A, que de mantenarlo le dará su boleto a su tercera Fiesta Grande al hilo.

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Los números de Alberto Toril con Toluca

El español llegó a la Liga Femenil para este Apertura 2026, tras la salida del francés Patrice Lair, quien guió a las Diablas a Fase Final en el Apertura 2025 y Clausura 2026. Toril llegó con el cartel de haber dirigido al Real Madrid en la Liga F, pero a pesar de sus resultados no convenció como estratega escarlata, además de que se puso a sí mismo bajo reflectores tras la derrota 7-2 contra Tigres en la Jornada 8.

"Cuando te enfrentas a rivales importantes, si has tenido experiencia, eso te hace mejorar. No nos da el nivel, sinceramente, estamos en otra liga. Esa es la realidad. Los equipos que no han ganado estamos en el proceso, a veces llegamos un poco más lejos y otras veces menos. El club está apostando y poco a poco lo lograremos", fueron las palabras del estratega en ese momento.

Alberto Toril en el partido de Toluca contra Atlas en la Liga Femenil | IMAGO 7

Su declaración no vino bien pues Toluca cuenta con figuras como Eugénie Le Sommer y Amandine Henry. En ese contexto, y a pesar de que venció 0-4 a Necaxa y 1-2 a Pachuca en sus últimos juegos, Toril se marcha del club "por motivos personales", pero con mucho ruido alrededor de su salida. El español se va con un registro de siete triunfos, un empate y dos derrotas.

¿Quién podría llegar al banquillo de Toluca?

Toril se suma a Israel de Real (Cruz Azul), Nicolás Morales (Atlante) y Óscar Torres (Pachuca) como técnicos que salieron a mitad del torneo Apertura 2026. En ese contexto, cualquiera de los tres podría ser una alternativa para Toluca por su experiencia, aunque en redes sociales el nombre que suena con más fuerza es Diego Testas, quien dirigió a Cruz Azul en el Apertura 2025 y Clausura 2026, y en verano sonó como opción para las Diablas.