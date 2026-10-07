Cruz Azul podría tener hasta tres bajas para el juego contra Pumas

Equipo de Cruz Azul previo al duelo de Jornada 9 vs Monterrey | IMAGO7

La Maquina busca recuperar a Amaury García, Carlos Rotondi y Omar Campos

Cruz Azul trabaja a marchas forzadas para recuperar a tres elementos para tenerlos para el duelo del próximo domingo ante Pumas en Ciudad Universitaria. Amaury García, Carlos Rotondi y Omar Campos.

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La intención dentro de La Máquina es contar con los tres futbolistas para el compromiso en CU, por lo que el cuerpo técnico y médico mantienen el seguimiento de su evolución durante estos días.

Amaury García con Cruz Azul en Campeones Cup | IMAGO7

Amaury García tiene posibilidades de estar en el partido ante Pumas. Y Joel Huiqui lo tiene contemplado.

En el caso de Carlos Rotondi, el argentino también continúa con su proceso de recuperación.

Carlos Rotondi con Cruz Azul en el Campeón de Campeones | IMAGO7

Mientras que Omar Campos trabaja para dejar atrás las molestias que lo han mantenido con precaución en las últimas semanas.

En La Máquina cuentan con ellos para el partido en Ciudad Universitaria y trabajan para que lleguen a tiempo.