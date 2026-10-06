Monterrey no sólo tiene riesgo de no llegar a la Liguilla sino que debe enfocarse en cumplir requisitos del torneo

La regla de menores continúa siendo un factor para Rayados de Monterrey en el Apertura 2026. Con la fase regular en continuación, el conjunto albiazul todavía tiene una importante cantidad de minutos por cumplir y deberá encontrar la manera de darle mayor participación a sus jóvenes sin descuidar la competencia deportiva.

Después de 10 jornadas, Monterrey acumulaba 376 de los mil 170 minutos que exige la Liga MX, por lo que todavía tenía pendientes 794 minutos. Esta situación colocaba a Rayados en el penúltimo lugar de la tabla de menores, únicamente por encima de FC Juárez, convirtiendo este apartado en uno de los pendientes del equipo para las últimas fechas.

Los jóvenes de Rayados

Hasta el momento son cuatro los futbolistas que han aportado minutos para cumplir con la normativa: Íker Fimbres, César Garza, Omar Gálvez y Aldo Patricio de Nigris. Fimbres es quien más participación ha tenido en este rubro, seguido por Garza, mientras que Gálvez y De Nigris también han sumado minutos cuando han recibido la oportunidad.

El caso de Fimbres resulta particular, pues pese a ser el jugador que más ha aportado a la regla, ha perdido protagonismo conforme avanzó el torneo. El mediocampista suma seis apariciones en nueve jornadas, pero solamente una como titular, para un total de 103 minutos.

Íker Fimbres enfrentando a León en un partido de Liga MX con Monterrey | MEXSPORT

Con siete jornadas todavía por disputar después de la Jornada 10, la regla de menores representa una tarea que Rayados deberá resolver. El cuerpo técnico tendrá que combinar la búsqueda de resultados con la necesidad de incrementar los minutos de sus jóvenes, en un escenario donde cada partido puede ser importante tanto para la clasificación como para evitar una sanción al final del torneo.