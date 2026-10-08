La Fecha FIFA terminó y Cruz Azul recuperará a dos de sus piezas que tuvieron actividad con la Selección Mexicana. Erik Lira y Jeremy Márquez ya se integraron a los trabajos de La Máquina después de una concentración en la que ambos sumaron minutos y dejaron claro que forman parte de los planes de Rafael Márquez.
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El caso de Lira destaca por el papel que recibió durante esta convocatoria. En el último partido de México, el mediocampista de Cruz Azul portó el gafete de capitán.
El jugador cementero fue, además, uno de los cuatro futbolistas que tuvieron participación en tres de los cuatro encuentros disputados por México durante esta etapa.
Lira compartió ese registro con Israel Reyes, Jesús Gallardo y Roberto Alvarado, consolidándose como uno de los elementos que más utilizó el estratega mexicano.
En total, Erik Lira acumuló 232 minutos bajo las órdenes de Márquez durante esta Fecha FIFA.
Jeremy Márquez también tuvo presencia constante con el combinado nacional. El jugador de Cruz Azul participó en tres de los cuatro partidos y acumuló 115 minutos durante esta Fecha FIFA.
La Máquina se prepara para la parte decisiva del torneo y contará con dos futbolistas que, durante los últimos días, fueron considerados de manera recurrente por el nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana.