El cuadro Merengue supero al Submarino amarillo con una insólita expulsión de Vinícius Jr

El equipo del Real Madrid superó al Villarreal 1-0 en la cancha del Santiago Bernabéu con un solitario gol de Yan Diomande. El duelo correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga vivió su momento cumbre en el segundo tiempo, luego de que se anuló un gol al brasileño Vinícius Júnior por una insólita falta previa, misma que cambio el partido.

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Se acercan de nuevo al Barcelona

El Real Madrid salvó un triunfo ante el Villarreal que vino con polémica por unan acción de Vinicius que dará mucho de que hablar durante toda la semana. El público vino hoy al Bernabéu a examinar a Kylian Mbappé, y terminó juzgando a un árbitro que enervó a todo el estadio madridista.

El gol de Diomande, que, por cierto, fue anulado en un principio por una acción inexistente fuera de juego, vino a tapar una polémica aún mayor si el Real Madrid no hubiera ganado con ese gol del africano.

Mbappé del Real Madrid vs Villarreal en LaLiga | AP

La jugada en cuestión, muy criticada por todo el estadio madridista, vino, ya con el 1-0 en el marcador, en una supuesta agresión de Vinicius Junior en un contragolpe, en una acción que acabó en gol del propio jugador brasileño tras una tremenda jugada de Bellingham.

El contacto de Vinicius con el rival existe, pero del 2-0 se pasó al 1-0 y roja a Vinicius por esa acción, quedando el Madrid con 10 jugadores durante más de 20 minutos.

José Mourinho en el Real Madrid vs Sevilla | AP

A partir de ahí, ya no hubo fútbol y sí mucha protesta del Bernabéu que gritaba el clásico “Corrupción en la Federación”, que sirve al madridismo para protestar por esa acción, que, curiosamente había acabado con una carrera de Mourinho, cruzándose todo el campo, para abrazar a un Vinicius que al final no obtuvo el premio del gol.

El Real Madrid, con este triunfo, persigue al menos la estela del Barcelona y del Atlético de Madrid, pero no se quita las dudas para un equipo que no termina de brillar.