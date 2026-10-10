El neerlandés continuará su formación en una de las academias más prestigiosas

Xavi Simons ha devuelto la ilusión a la afición del Tottenham tras volver a ejercitarse sobre el césped tras su operación de ligamento cruzado anterior. Mientras ultima su regreso a la competición, el internacional que se perdió el Mundial 2026 se ha matriculado en la Universidad de Harvard.

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Una lesión de gravedad suele ser un obstáculo difícil de asimilar, especialmente para un futbolista acostumbrado al ritmo diario de entrenamientos, partidos y metas competitivas. Sin embargo, Xavi Simons ha optado por afrontar este revés desde una perspectiva distinta. El jugador de los Spurs ha transformado el tiempo alejado de los terrenos de juego en una oportunidad inmejorable para crecer más allá del futbol.

Xavi Simons, jugador del Tottenham, en la Premier League | AP

En recuperación por lesión

El centrocampista ofensivo se recupera de una rotura del ligamento cruzado, una grave lesión que le obligó a frenar en seco su actividad profesional para centrarse por completo en su rehabilitación.

Por ello, Xavi Simons ha decidido invertir parte de este periodo en su formación académica, matriculándose en Harvard para cursar estudios de gestión empresarial.

Édouard Michut y Xavi Simons en juego del PSG U19 | X:@MediaParisien

«Esta elección saca a la luz una faceta menos conocida del futbolista, señalado habitualmente por sus cualidades técnicas y por la gran expectación que genera su carrera. El neerlandés demuestra su deseo de mirar más allá de los terrenos de juego, empezando a adquirir competencias que podrían ser muy valiosas incluso después de colgar las botas», apunta La Gazzetta dello Sport.

«Para un futbolista, la trayectoria profesional es tan intensa como corta. Por ello, prepararse para el futuro es una decisión clave, especialmente en un panorama donde la gestión de recursos financieros, el ámbito empresarial y las nuevas oportunidades son cada vez más relevantes», concluye el rotativo italiano.

Pese a todo, la recuperación física sigue siendo la máxima prioridad. Una rotura del ligamento cruzado exige unos tiempos y protocolos de trabajo muy precisos, por lo que su reaparición oficial dependerá de su evolución diaria y del criterio del cuerpo médico.

Xavi Simons festejando el posible gol de la victoria ante Brighton | AP

¿Cómo se lesionó?