El juego entre Manchester United y Tottenham tuvo sus conatos de bronca | AP

Los Red Devils ganaban con un tanto de Bryan Mbeumo, pero Dominic Solanke apareció en el tiempo agregado para firmar el 1-1

Manchester United y Tottenham repartieron puntos este sábado en la sexta jornada de la Premier League, después de igualar 1-1 en Old Trafford. Los locales parecían tener la victoria en sus manos, pero un gol en los últimos minutos cambió el desenlace del encuentro.

Mbeumo adelantó al United, pero Solanke respondió

Durante la primera mitad, Tottenham generó las ocasiones más peligrosas, aunque no logró concretarlas y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Manchester United mejoró después del entretiempo y encontró la ventaja al minuto 73, cuando Bryan Mbeumo definió tras una asistencia de Matheus Cunha.

Matheus Cunha encabeza un ataque para el Manchester United | AP

El partido se calentó cinco minutos después, cuando Rodrigo Bentancur fue expulsado por su enfrentamiento con Luke Shaw. Con un hombre menos, los Spurs parecían tener un panorama complicado, pero mantuvieron la presión en busca del empate.

Tottenham rescató un punto en el tiempo agregado

La recompensa visitante llegó al minuto 90+2, cuando Dominic Solanke remató de cabeza un centro de Sandro Tonali para establecer el 1-1 definitivo.

El United intentó reaccionar en los últimos instantes, pero no pudo recuperar la ventaja y terminó dejando escapar dos puntos en casa.

Dominic Solanke celebra el tanto del Tottenham | AP

Con este resultado, Manchester United llegó a seis puntos y se mantiene en la parte media-baja de la clasificación, en el puesto 12. Tottenham, por su parte, alcanzó las tres unidades y subió al lugar 18, todavía en la zona de descenso y sin conseguir una victoria en la liga.