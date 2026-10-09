Alex Ferguson es el entrenador más ganador en la Premier League | AP

El técnico más laureado de la historia del fútbol, recuerda su cumbre con Pep Guardiola como una de las grandes oportunidades perdidas de su carrera.

Al echar la vista atrás hacia 2012, en vísperas de su retirada del Manchester United, el escocés no oculta qué habría hecho diferente.

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Han pasado casi 14 años de aquella cena que Sir Alex Ferguson rememora con la espina clavada de quien sabe que la historia pudo escribirse de otra manera. En 2012, en Nueva York, el emblemático exentrenador del Manchester United se citó con Guardiola, quien acababa de cerrar su exitosa etapa de cuatro temporadas en el Barcelona y ultimaba su fichaje por el Bayern de Múnich.

Sir Alex Ferguson, extécnico de Manchester United | AP

Ferguson confiesa que debió servirle a Guardiola «Tignanello en abundancia» para convencerlo de firmar por el United

Ferguson todavía no había hecho pública su marcha de Old Trafford, pero hoy reconoce que debió mover ficha con mayor antelación. En su libro 'Games of My Life', el técnico escocés rememora aquella velada y fantasea con lo que habría ocurrido si la cena en territorio estadounidense se hubiera celebrado unos meses antes.

Aquella conversación no solo pudo cambiar el rumbo del Manchester United, sino también el destino de la Premier League y la propia carrera de Guardiola. «El escocés sabía que estaba ante un entrenador fuera de serie, pero cuando ambos se reunieron en Nueva York en 2012, Pep ya estaba totalmente enfocado en el Bayern», señala 'La Gazzetta dello Sport'.

«A Ferguson le habría gustado disponer de unos meses más de margen para persuadir al técnico español de recalar en el Manchester United. Con un toque de humor que se ha convertido en la anécdota más llamativa, admite que le habría servido 'Tignanello en abundancia' y habría hecho todo lo posible por llevarlo a Old Trafford», añade el citado medio.

Tignanello es el nombre del prestigioso tinto creado en los años 70 por la histórica bodega de la familia Antinori (vinateros desde 1385), procedente de la finca Tenuta di Tignanello. Nacido en 1971, fue uno de los primeros vinos de la región toscana elaborado sin mezclar uvas blancas y utilizando variedades como Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. El precio de una botella puede rondar los 200 euros.

El reconocimiento al método de Pep: supo trasladar su experiencia como pupilo de Cruyff, Robson y Van Gaal a los banquillos

No bastó con descorchar un buen vino. En 2013, Guardiola inició su periplo en Alemania al frente del Bayern, mientras que Ferguson se despedía del banquillo de los 'red devils', cediendo el testigo a David Moyes.

Pep acabaría desembarcando en la Premier League en 2016, aunque en la acera de enfrente, construyendo en el Manchester City una de las dinastías más arrolladoras en la historia del fútbol inglés.

Guardiola en una conferencia de prensa l AP