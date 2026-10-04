Países Bajos vence a Serbia y Xavi mantiene su invicto con la ‘Naranja Mecánica’

El equipo neerlandés remontó ante Serbia con goles de Teun Koopmeiners y Joshua Zirkzee para mantenerse en la cima de su grupo en la UEFA Nations League y se acerca a los Cuartos de Final

Países Bajos consiguió una importante victoria por 2-1 sobre Serbia este domingo en Eindhoven, en un encuentro correspondiente al Grupo B de la Liga A de la UEFA Nations League. La escuadra dirigida por Xavi Hernández tuvo que remontar después de recibir el empate, pero encontró la manera de quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, la ‘Naranja Mecánica’ mantiene su paso invicto en la competencia y llegó a ocho unidades para colocarse como líder de su sector, gracias a su diferencia de goles. Serbia, dirigida por Veljko Paunović, continúa sin sumar puntos después de cuatro jornadas.

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Koopmeiners adelanta a Países Bajos y Serbia responde

El conjunto neerlandés tomó la iniciativa y consiguió reflejar su dominio en el marcador al minuto 30. Teun Koopmeiners apareció en una jugada a balón parado y convirtió un tiro libre para poner el 1-0 en Eindhoven.

Sin embargo, Serbia reaccionó rápidamente y encontró el empate apenas cinco minutos después. Mihajlo Cvetkovic apareció dentro del área y, con un cabezazo, mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 1-1 antes del descanso.

A pesar de la reacción serbia, el equipo de Xavi continuó buscando espacios y mantuvo su intención de manejar el partido mediante la posesión y el juego asociativo.

Países Bajos rescata el empate de último minuto ante Alemania l AP

Zirkzee devuelve la ventaja y Xavi sigue invicto

En el segundo tiempo, Países Bajos volvió a tomar el control y encontró el gol de la victoria al minuto 71. Después de una gran jugada colectiva, Joshua Zirkzee apareció dentro del área chica para empujar el balón y poner nuevamente en ventaja a los locales.

Serbia intentó reaccionar durante los últimos minutos y metió presión en busca del empate, pero la defensa neerlandesa consiguió resistir el acoso balcánico para asegurar los tres puntos.