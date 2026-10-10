Los dirigidos por Xabi Alonso golearon 5-1 en Stamford Bridge

El Chelsea firmó una contundente victoria por 5-1 frente al Bournemouth en la Jornada 6 de la Premier League, en un encuentro en el que la contundencia ofensiva marcó la diferencia desde los primeros minutos.

Los Blues aprovecharon sus oportunidades para construir una ventaja importante y terminaron imponiéndose con una exhibición de goles, destacando las actuaciones de Jordan Henderson y Joao Pedro.

Xabi Alonso en el partido entre Chelsea y Bournemouth | AP

¿Cómo fue el partido?

El partido apenas comenzaba cuando Henderson apareció para abrir el marcador al minuto 2. El mediocampista recibió el balón en los linderos del área grande y, sin dejarlo caer en su ritmo de juego, conectó de primera intención para enviar el esférico al fondo de las redes.

La ventaja se amplió apenas unos segundos después, cuando Morgan Rogers protagonizó una definición de gran calidad para colocar el 2-0. El atacante sacó un exquisito disparo que terminó colándose en el ángulo izquierdo del guardameta.

Joao Pedro anotando en el Chelsea vs Bournemouth | AP

Con dos goles de ventaja, el Chelsea mantuvo la presión y buscó aprovechar los espacios que dejaba su rival. Al minuto 46, Joao Pedro recibió un centro dentro del área y definió de primera intención con un remate preciso que terminó en el ángulo, firmando el 3-0.

Sin embargo, el Bournemouth consiguió reaccionar y encontró el descuento por conducto de Francisco Evanilson de Lima Barbosa, quien marcó el 3-1 para devolverle algo de esperanza a su equipo.

El golazo de Joao Pedro en el Chelsea vs Bournemouth | AP

Joao Pedro y Henderson sellaron sus dobletes

La reacción del Bournemouth duró poco, pues Joao Pedro volvió a aparecer al minuto 67 para marcar su segundo tanto de la tarde. El brasileño aprovechó una oportunidad dentro del área chica para mandar el balón al fondo de las redes y establecer el 4-1.