El Barcelona no pierde el paso perfecto y catapultaron una goleada de 3-0 sobre el Getafe en la Jornada 8 de LaLiga con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y uno más de Jules Koundé.
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¿Cómo fue el partido?
Apenas se empezaban acomodar los protagonistas cuando Anthony Gordon se quitaba a dos rivales con cañito incluido en la media luna y sacaba un derechazo para incrustarse en la meta de David Soria en el minuto 2.
Al 25' llegaba otro aviso importante, ahora por conducto de Gabriel Jesus quien conectaba con Dani Olmo para que rematara; pero, el esférico se iba sin dañar el arco de David Soria.
Pero al insistencia continuaba y el atacante brasileño tendría su recompensa; el exArsenal presionó en linderos del área grande para ganar el balón, se quitó a la defensiva y desde el centro definió al palo derecho del guardameta.
Antes del descanso, Barça seguía buscando el tercero. Dani Olmo sacaba un tremendo pase con destino a Lamine Yamal; pero, el juvenil terminaba sin aparecer correctamente y se perdía otra oportunidad.
Para la segunda parte, el Barcelona no bajaba los brazos y Dani Olmo disparaba; pero, David Soria detenía perfectamente abajo; el español había recibió un pase de Xavi Espart.
Lamine Yamal aparecía con su regate y con toda la intención de colocarla ángulo sacaba un disparo que se iba elevado. Finalmente, tras un saque de esquina en corto por la punta de la derecha; Lamine Yamal mandaría un centro que encontraba a Jules Koundé que simplemente empujaba el esférico dentro del área chica y ponía el tercero definitivo.
¿Cómo quedan en la clasificación?
Barcelona se mantiene invicto tras ocho jornadas para llegar a 24 unidades y como líder en solitario. Por su parte, Getafe se quedó con ocho puntos y de momento ubicado en décimo tercer sitio en la tabla de clasificación.