Los dirigidos por Hansi Flick ganaron 3-0 en la J8 de LaLiga

El Barcelona no pierde el paso perfecto y catapultaron una goleada de 3-0 sobre el Getafe en la Jornada 8 de LaLiga con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y uno más de Jules Koundé.

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¿Cómo fue el partido?

Apenas se empezaban acomodar los protagonistas cuando Anthony Gordon se quitaba a dos rivales con cañito incluido en la media luna y sacaba un derechazo para incrustarse en la meta de David Soria en el minuto 2.

Anthony Gordon anotó gol de vestidor ante Getafe | AP

Al 25' llegaba otro aviso importante, ahora por conducto de Gabriel Jesus quien conectaba con Dani Olmo para que rematara; pero, el esférico se iba sin dañar el arco de David Soria.

Pero al insistencia continuaba y el atacante brasileño tendría su recompensa; el exArsenal presionó en linderos del área grande para ganar el balón, se quitó a la defensiva y desde el centro definió al palo derecho del guardameta.

Gabriel Jesús en el Barcelona vs Getafe de la Jornada 8 de LaLiga | AP

Antes del descanso, Barça seguía buscando el tercero. Dani Olmo sacaba un tremendo pase con destino a Lamine Yamal; pero, el juvenil terminaba sin aparecer correctamente y se perdía otra oportunidad.

Para la segunda parte, el Barcelona no bajaba los brazos y Dani Olmo disparaba; pero, David Soria detenía perfectamente abajo; el español había recibió un pase de Xavi Espart.

Barcelona celebra gol ante Getafe en la J8 de la LaLiga | AP

Lamine Yamal aparecía con su regate y con toda la intención de colocarla ángulo sacaba un disparo que se iba elevado. Finalmente, tras un saque de esquina en corto por la punta de la derecha; Lamine Yamal mandaría un centro que encontraba a Jules Koundé que simplemente empujaba el esférico dentro del área chica y ponía el tercero definitivo.

¿Cómo quedan en la clasificación?