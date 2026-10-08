De las canchas al rap: Lamine Yamal sorprende como juez de una batalla de gallos en Barcelona

El delantero aprovechó su tiempo libre para disfrutar del 'arte' urbano

Lamine Yamal, aprovechó el parón por la Fecha FIFA para alejarse un momento del futbol. El atacante del Barcelona, y su pareja, Inés García, sorprendieron a sus fanáticos al participar como jurados en una batalla de rap improvisado celebrada en la playa de Somorrostro, en Barcelona.

El evento, abierto al público y con la colaboración de la marca American Eagle, reunió a participantes de freestyle que se enfrentaron a través de la improvisación de rap, sin embargo, todos los reflectores se fueron al campeón del mundo.

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Una batalla de gallos es una competición musical de freestyle (improvisación de rap) en la que dos o más participantes se enfrentan verbalmente mediante rimas sobre una base de música.

La presencia del delantero del Barcelona y de Inés García fue uno de los aspectos que más llamó la atención durante la jornada. Ambos tuvieron la responsabilidad de evaluar las actuaciones de los participantes y elegir aquellas que consideraron más ingeniosas o convincentes durante los enfrentamientos musicales.

Lamine Yamal acudió acompañado de sus primos Moha y Soha, quienes también estuvieron presentes en el evento. Durante el espectáculo, tanto el futbolista como su pareja fueron vistos disfrutando de las intervenciones de los competidores, en una actividad que combinó música, improvisación y participación del público.

Lamine Yamal y su pareja Inés García en una salida | INSTAGRAM

La función celebrada en la playa de Somorrostro tuvo como eje principal las batallas de gallos, una modalidad de competición musical en la que dos o más participantes se enfrentan verbalmente mediante rimas improvisadas sobre una base musical.

En este formato, los competidores deben demostrar su capacidad para construir frases de manera espontánea, responder a los argumentos de sus oponentes y desarrollar mensajes contundentes en cuestión de segundos. La creatividad, la velocidad de respuesta y el dominio de las palabras forman parte de los elementos que caracterizan estas actuaciones.