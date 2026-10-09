El técnico alemán descartó al atacante para los duelos ante Getafe y Galatasaray para evitar lesiones

Barcelona no contará con Raphinha para sus próximos dos compromisos oficializados por el propio técnico Hansi Flick, perdiéndose el duelo de LaLiga frente al Getafe y el choque de la Champions League ante el Galatasaray.

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Tras la molestia muscular que llevó al atacante a dejar la concentración con Brasil durante la Fecha FIFA, el estratega germano aclaró mediante el reporte del periodista Fabrizio Romano que no existe una lesión de gravedad, pero optó por cuidarlo de forma preventiva.

Raphinha no tiene una lesión... pero tenemos que ser cuidadosos porque el año pasado tuvo tres lesiones y necesitamos cuidarlo. No estará disponible mañana ni contra Galatasaray

Raphinha Barcelona vs Levante l AP

La ausencia del atacante brasileño llega en un momento crucial para los culés, quienes regresan a la actividad en el campeonato español con el objetivo de defender el liderato absoluto y mantener la ventaja de seis puntos sobre el Real Madrid en la Jornada ocho del certamen local.

Las opciones de Flick para cubrir el ataque blaugrana

Ante la baja del '11' azulgrana, la cúpula técnica prepara ajustes en su tridente ofensivo. Con Lamine Yamal consolidado en un estado de forma extraordinario por el costado derecho, la principal duda de Flick pasa por el centro del ataque y el extremo izquierdo, donde cuenta con piezas para suplir la cuota goleadora y el desgaste físico del futbolista sudamericano.

Lamine Yamal, jugador de España, festejando su gol ante Inglaterra | AP