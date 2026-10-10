¡Inter de Milán impone su ley! Thuram brilla en goleada ante Parma y son líderes de la Serie A

El equipo de Cristian Chivu resolvió el encuentro en la primera mitad con goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram

El Inter de Milán no dejó espacio para las sorpresas y firmó una contundente victoria de 3-0 ante el Parma en el Giuseppe Meazza, resultado que le permitió colocarse como líder en solitario de la Serie A. El conjunto dirigido por Cristian Chivu hizo valer su superioridad desde los primeros minutos y sentenció el encuentro antes del descanso, con Marcus Thuram como uno de los protagonistas de una tarde redonda para los nerazzurri.

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Desde el silbatazo inicial, el Inter tomó el control de las acciones y comenzó a generar peligro sobre la portería visitante. La presión local surtió efecto al minuto 13, cuando Petar Sucic apareció para abrir el marcador y encaminar una victoria que comenzaba a tomar forma mucho antes de lo previsto. El tanto le dio tranquilidad al conjunto milanés, que mantuvo el ritmo y continuó buscando ampliar la diferencia.

Inter de Milán en la Serie A | AP

¿Cómo sentenció el Inter la victoria ante Parma?

El Parma apenas intentaba acomodarse sobre el terreno de juego cuando recibió un nuevo golpe. Al minuto 18, Hakan Calhanoglu convirtió desde el punto penalti para colocar el 2-0 en el marcador. La anotación confirmó el dominio de los locales, que aprovecharon las oportunidades a su disposición para tomar una ventaja importante y obligar a sus rivales a remar contracorriente.

La fiesta nerazzurra continuó al minuto 31, cuando Marcus Thuram se hizo presente en el marcador. El delantero francés culminó una buena combinación ofensiva después de recibir la asistencia de Henrikh Mkhitaryan, quien participó en la construcción de la jugada. Con el 3-0, el Inter prácticamente liquidó el compromiso en poco más de media hora y dejó al Parma con escasas opciones de regresar al encuentro.

El equipo de Chivu respaldó su efectividad con el control del balón y la ocupación de los espacios. Con un 59 por ciento de posesión y 2.36 goles esperados, el Inter consiguió imponer sus condiciones frente a un rival que tuvo dificultades para encontrar respuestas ante el dominio local. La diferencia en el marcador reflejó la contundencia de los milaneses durante una primera mitad en la que aprovecharon sus mejores oportunidades.

Gol de Thruman con el Inter de Milán | AP

Inter de Milán toma el liderato de la Serie A

Para la segunda parte, el panorama cambió poco. Con tres goles de ventaja, el Inter administró sus esfuerzos y evitó conceder oportunidades que pusieran en riesgo el resultado. El Parma no encontró la manera de descontar y los locales mantuvieron su portería en cero hasta el final, sin necesidad de llevar el partido a un ritmo más exigente.

El triunfo por 3-0 le permitió al Inter dar un paso importante en la lucha por la cima del campeonato italiano, al colocarse como líder en solitario después de la sexta jornada. La actuación ofensiva de Sucic, Calhanoglu y Thuram fue suficiente para resolver un compromiso que quedó definido antes del descanso y confirmó el buen momento del conjunto nerazzurri en la Serie A.