César Montes anota en Rusia y Lokomotiv Moscú golea para alejarse de la zona de descenso

El defensa mexicano apareció para contribuir en el 5-0 de visita

César Montes volvió a hacerse notar en el futbol ruso, esta vez con una anotación en la contundente victoria del Lokomotiv Moscú por 5-0 como visitante frente al FC Fakel Vorónezh.

El mexicano contribuyó al festival ofensivo de su equipo con el tercer tanto de la tarde, en un encuentro en el que los visitantes impusieron condiciones y terminaron por llevarse los tres puntos.

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¿Quiénes anotaron en la goelada?

El Lokomotiv comenzó a construir su triunfo durante la primera mitad, cuando Nikolai Titkov abrió el marcador al minuto 25. Al 32’, Nikolái Komlichenko amplió la ventaja para los visitantes y colocó el 2-0, resultado con el que el Lokomotiv se marchó con una diferencia importante.

César Montes, con Lokomotiv | @julioordz10

El equipo mantuvo el control del encuentro y dejó encaminada una victoria que todavía tendría más emociones, incluida la participación del zaguero mexicano en el apartado goleador.

¿Cómo fue el gol de César Montes?

La anotación de César Montes llegó al minuto 49, cuando el defensor aprovechó una jugada dentro del área para hacerse presente en el marcador. El mexicano estuvo atento a un rebote en la espalda de uno de sus compañeros, que terminó convirtiéndose en una especie de asistencia involuntaria, y reaccionó rápidamente para conectar el balón con la parte externa de su botín derecho y mandarlo al fondo de las redes.

El tanto del sonorense significó el 3-0 parcial. La superioridad del Lokomotiv Moscú continuó durante el segundo tiempo. Al minuto 64, Yegor Pogostnov se encargó de marcar el cuarto gol.

Gol de César Montes con el Lokomotiv | CAPTURA DE PANTALLA

FC Fakel Vorónezh no encontró respuestas para frenar las ofensivas visitantes. Diez minutos después, Komlichenko apareció nuevamente para firmar su doblete y establecer el 5-0 definitivo al 74’.

Con este resultado, el Lokomotiv Moscú llegó a 10 unidades y se colocó momentáneamente en el duodécimo puesto de la clasificación, a cinco puntos de la zona de descenso.