El conjunto del entrenador mexicano se encuentra entre los líderes con 8 partidos

Efraín Juárez comienza a dejar su huella en el futbol europeo. Al frente del Gyori ETO, el estratega vive una temporada positiva en la Liga de Hungría, donde su equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación con 15 unidades.

Una sola derrota en Liga

Después de disputar ocho partidos, el conjunto dirigido por el mexicano suma 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota. Estos números le permiten ocupar el tercer puesto de la tabla, una posición que lo mantiene en la pelea con Vasas y Puskás Akadémia, equipos que también forman parte de la competencia por los lugares más destacados del torneo.

Con cuatro triunfos y tres igualadas, el equipo ha encontrado una fórmula para mantenerse competitivo, aunque todavía tiene margen para mejorar y reducir los puntos que ha dejado escapar en el camino. La intención será prolongar esta dinámica para acercarse a los primeros lugares.

Gyori ETO, equipo de Efraín Juárez | IG: @etofc_official

"Es extraño pero, desde nuestro nombramiento, cada semana, se marchaba o se lesionaba alguien. No me malinterpreten, ahora tampoco hacemos magia: en una semana no arreglas el mundo ni el futbol, pero conseguimos una buena base física. Debido a nuestro estilo de juego agresivo, esto es indispensable", destacó en charla con Nemzeti Sport Online.

La única derrota registrada en sus primeras ocho presentaciones llegó frente al Ferencváros, uno de los clubes más reconocidos del futbol húngaro. Ese resultado representó un tropiezo para el equipo de Efraín Juárez, pero no ha impedido que se mantenga entre los protagonistas de la clasificación, respaldado por los puntos que ha conseguido en el resto de sus encuentros.

Efraín Juárez en su presentación con su nuevo técnico | eto.hu

¿Cuáles fueron las eliminaciones europeas?

El equipo húngaro quedó fuera en la primera ronda de clasificación para la Champions League, después de caer ante el Víkingur en una eliminatoria que terminó con un marcador global de 3-2, frustrando su objetivo de avanzar en el principal torneo de clubes del continente.

Posteriormente, el conjunto de Juárez tuvo otra oportunidad de mantenerse en el panorama internacional mediante la Conference League. Sin embargo, tampoco consiguió superar esa etapa, pues fue eliminado en la tercera ronda de clasificación frente al Riga, que se impuso por un global de 2-1.

Efraín Juárez en Hungria | CAPTURA DE PANTALLA