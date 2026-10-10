El club del pueblo se hizo de la punta de la Eredivisie tras terminar con el invicto del club del mexicano

El invicto llegó a su fin. El AZ Alkmaar de Mateo Chávez sufrió su primera derrota de la temporada en la Eredivisie tras caer 2-0 ante el Feyenoord, equipo que aprovechó su condición de local para quedarse con los tres puntos, terminar con la racha de ocho jornadas sin perder de los Granjeros y asumir el liderato del campeonato neerlandés. El mexicano arrancó como titular, pero no pudo evitar el tropiezo de su equipo.

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¿Por qué se le escapó el empate al AZ Alkmaar?

El encuentro comenzó con un Feyenoord decidido a imponer condiciones y encontró su recompensa al minuto 22. Ignacio Ferri aprovechó un descuido de la defensa del AZ Alkmaar, le ganó la espalda a Wouter Goes y quedó frente al guardameta rival, a quien venció con un potente disparo de pierna derecha para inaugurar el marcador y encaminar la victoria de los locales.

Con la desventaja en el marcador, el AZ Alkmaar buscó reaccionar antes del descanso y encontró una oportunidad inmejorable para igualar las acciones. Al minuto 41, Mexx Meerdink cayó dentro del área tras un contacto de Tjark Ernst, situación que llevó al árbitro a señalar una pena máxima. Sin embargo, la intervención del VAR cambió el rumbo de la jugada y el penalti fue anulado, por lo que los visitantes se marcharon al vestidor todavía abajo en el marcador.

Feyenoord vs Az 2026 | x:@AZAlmaar

Para el comienzo de la segunda mitad, el conjunto de Mateo Chávez intentó dar un paso al frente y encontró una oportunidad para empatar apenas al minuto 49. El mexicano aprovechó un rebote dentro del área rival y sacó un disparo con la intención de vencer al guardameta, pero la defensa del Feyenoord reaccionó a tiempo, bloqueó el remate y envió el balón a tiro de esquina.

La reacción del AZ Alkmaar no logró consolidarse y el Feyenoord volvió a golpear al minuto 59. En un tiro de esquina, Javi López se anticipó a Mateo Chávez y conectó el balón con la pierna derecha para mandarlo al fondo de las redes. La anotación amplió la ventaja a 2-0 y dejó a los Granjeros con una misión todavía más complicada para intentar rescatar puntos.

Equipo del Feyenoord | x:@Feyenoord

Mateo Chávez buscó reaccionar, pero el AZ no encontró el gol

Pese a la desventaja, el lateral mexicano continuó buscando alternativas por la banda izquierda y al minuto 80 protagonizó una de las últimas aproximaciones del AZ Alkmaar. Chávez se incorporó al ataque y envió un centro que encontró sin marca a Mexx Meerdink, quien intentó definir de volea; sin embargo, su remate se marchó por encima del larguero y desperdició una oportunidad importante para acortar distancias.

Mateo Chávez festeja con AZ Alkmaar | IG: @mateo.chaveez

En los últimos minutos, el AZ Alkmaar intentó encontrar el tanto que le permitiera meterse nuevamente en el partido, pero la defensa del Feyenoord mantuvo el orden y evitó cualquier sorpresa. El árbitro añadió únicamente tres minutos y, tras el silbatazo final, se confirmó la primera derrota de los Granjeros en la presente campaña de la Eredivisie.