El portero alemán falló en el control del balón y propició el primer gol del encuentro

Las mejores ligas del mundo están de regreso tras la Fecha FIFA. Una de las primeras en reanudar su actividad durante el segundo fin de semana de octubre fue la Bundesliga, que arrancó con el duelo entre el Augsburgo y el Bayern Múnich, mismo que tuvo uno de los goles más rápidos de la historia, luego de un error de Manuel Neuer a los ocho segundos.

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¿Qué pasó con Neuer?

Durante el saque inicial, cuando apenas se mostraban las estadísticas del encuentro, el conjunto bávaro realizó una jugada sin nada fuera de lo ordinario. Sin embargo, lo insólito llegó cuando el balón retrasado terminó en los pies del portero alemán. Neuer hizo un mal control de la pelota y la adelantó demasiado, lo que permitió que Robin Fellhauer condujera sin oposición frente a un marco vacío para marcar el primer gol del partido.

Robin Fellhauer de Augsburgo tras anotar al Bayern Múnich | AP

Ante el garrafal error del guardameta, las cámaras se enfocaron de inmediato en su rostro, donde se vio a Neuer pidiendo disculpas a sus compañeros, quienes se mostraban atónitos ante la inesperada situación, pues no sólo iban perdiendo antes del primer minuto, sino que recibieron el gol más rápido en la historia de la Bundesliga.

El fallo condicionó el desarrollo del encuentro y obligó al Bayern a modificar su planteamiento desde los primeros instantes, además de tener que remar contracorriente desde el comienzo. Sin embargo, el equipo de Vincent Kompany encontró la manera de reaccionar y buscó la remontada durante el resto del partido.

Bayern Múnich suma otro partido sin victoria

Luego del garrafal error del exportero de la Selección de Alemania, el conjunto dirigido por Vincent Kompany no bajó los brazos e intentó ir al frente desde el momento en que cayó el gol de Robin Fellhauer. Incluso, los bávaros estuvieron cerca de darle la vuelta al marcador, pero un segundo error de Neuer volvió a complicar las cosas.

Ismael Saibari logró empatar las acciones al minuto 55; sin embargo, tras un mal rechace del arquero del Bayern, el Augsburgo volvió a ponerse al frente con un tanto de Rodrigo Ribeiro, quien únicamente tuvo que empujar el balón después de que Neuer no pudo controlar un disparo de media distancia.

Rodrigo Ribeiro, jugador de Augsburg | AP

En los minutos finales, cuando el partido agonizaba, Nathaniel Brown consiguió el empate tras recibir el balón sin marca dentro del área, frente a la portería defendida por Finn Dahmen. El alemán solamente tuvo que empujar la esférica para igualar el marcador, resultado que se mantuvo hasta el silbatazo final, 10 minutos después.

Con este resultado, el Bayern Múnich llegó a 11 puntos y quedó por debajo del Borussia Dortmund, equipo que se mantiene como líder de la Bundesliga con 12 unidades. Asimismo, el conjunto de Kompany sumó su segundo partido sin victoria y cerró uno de sus arranques más flojos de los últimos años.