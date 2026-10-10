El delantero mexicano no jugará con Wolverhampton y su recuperación tomará más tiempo

La espera continúa para Raúl Jiménez. El delantero mexicano todavía no se encuentra listo para regresar a las canchas tras la lesión de rodilla que lo alejó de la Selección Mexicana durante la pasada Fecha FIFA, por lo que deberá permanecer fuera de la actividad con el Wolverhampton a la espera de recuperarse por completo.

¿Qué tiene Raúl Jiménez?

El Lobo de Tepeji no pudo formar parte de la primera convocatoria de Rafa Márquez al frente del combinado nacional, que disputó cuatro encuentros ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Durante esta serie de compromisos, el Tricolor no logró imponer condiciones en el ataque, brillando Raúl por su ausencia.

Una vez concluida la actividad internacional, las expectativas estaban puestas en el posible regreso del atacante mexicano con su club. Sin embargo, César Peixoto, entrenador del Wolverhampton, confirmó que el futbolista todavía no está en condiciones de volver a la actividad, por lo que su ausencia se prolongará.

Raúl Jiménez, con Wolves, en Championship | AFP

El estratega portugués explicó que la recuperación del delantero necesitará más tiempo, aunque descartó que haya sufrido algún retroceso durante el proceso. De acuerdo con sus declaraciones, la decisión de mantenerlo fuera responde tanto al diagnóstico médico como a las sensaciones del propio jugador.

Su recuperación va a tardar un poco más. No ha sufrido ningún retroceso; se trata del diagnóstico y de cómo se siente Raúl. Todavía no se siente lo suficientemente cómodo”, señaló Peixoto al referirse a la situación del atacante mexicano.

Raúl Jiménez, jugador de Wolverhampton | AFP

Raúl Jiménez, pendiente de su recuperación con Wolverhampton

La prioridad para el conjunto inglés será que Jiménez se encuentre en condiciones óptimas antes de permitirle regresar a la competencia. Aunque el entrenador no señaló una fecha específica para su vuelta, sus declaraciones dejan claro que el delantero todavía deberá esperar antes de volver a sumar minutos.

La situación también representa un pendiente para la Selección Mexicana, que volverá a la actividad oficial a mediados de noviembre. La evolución de la lesión será determinante para conocer si el atacante puede recuperar su lugar en las siguientes convocatorias de Rafa Márquez, en una etapa en la que el Tricolor busca consolidar su funcionamiento de cara a sus próximos compromisos.