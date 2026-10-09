Red Devils y Spurs chocan en Old Trafford urgidos de puntos para salir de la parte baja de la tabla tras firmar el peor arranque de temporada en su historia

El Manchester United y el Tottenham protagonizan el duelo más atractivo de la sexta jornada de la Premier League 26-27 este sábado 10 de octubre a las 10:30 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del histórico Estadio Old Trafford. El encuentro se transmitirá en vivo y en exclusiva para México a través de las señales de FOX Sports y FOX One.

Podría interesarte Futbol Caso Manchester City: Etihad analiza acciones legales contra la Premier League

Ambas escuadras llegan en una crisis de resultados tras firmar los peores arranques de torneo de su historia reciente, por lo que una victoria resulta vital para reencauzar el rumbo en el 'Big Six' inglés.

¿Cómo llegan Manchester United y Tottenham al partido?

Tanto Red Devils como Spurs saltarán al terreno de juego urgidos de sumar de a tres debido a su discreto paso en la competición:

Bruno Fernandes en celebración en el partido de Manchester United contra Ipswich | AP

Manchester United acumula apenas 5 puntos de 15 posibles tras igualar 1-1 frente al Fulham antes del parón. Pese a ser el equipo que más dispara en el torneo, lidia con bajas sensibles por lesión tras la Fecha FIFA, incluyendo a Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Šeško, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui.

Tottenham se ubica en el fondo de la tabla con solo 2 unidades, registrando el peor inicio de su historia en la Premier League tras no lograr anotar en cuatro de sus últimos cinco cotejos. Además, arrastra una estadística negativa en Old Trafford, donde ha caído en 25 visitas de liga.

Johan Manzambi celebrando su gol ante el Tottenham | AP

Dónde ver Manchester United vs Tottenham