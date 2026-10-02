La aerolínea emiratí, patrocinador del club desde 2009, rechazó cualquier participación en acuerdos comerciales irregulares y estudia emprender acciones legales contra la liga inglesa

Etihad, uno de los principales patrocinadores del Manchester City, rechazó las acusaciones relacionadas con la investigación financiera que involucra al club y señaló que analiza la posibilidad de tomar medidas legales contra la Premier League.

La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos aparece entre las compañías relacionadas con los acuerdos comerciales investigados durante un periodo de nueve años, en el que el Manchester City habría inflado sus ingresos para obtener beneficios económicos que superarían los mil millones de euros.

A través de un comunicado, Etihad negó categóricamente haber participado en cualquier operación comercial irregular y cuestionó la manera en que la Premier League ha manejado públicamente la investigación.

Etihad acusa falta de transparencia de la Premier League

La compañía aseguró que nunca fue contactada directamente por la Premier League durante el proceso, por lo que no tuvo la oportunidad de presentar información que, desde su perspectiva, podría haber sido relevante para la investigación.

Ante esta situación, Etihad ya busca asesoría jurídica para determinar las acciones que podría emprender contra la Premier League y defender sus intereses ante las consecuencias que, asegura, ha provocado la comunicación pública del caso.

La aerolínea también manifestó su preocupación por las filtraciones y por la forma en que se ha difundido información relacionada con la investigación, al considerar que esto ha generado un daño a su imagen pese a que su nombre no aparece directamente en el informe de la comisión.

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City con la Champions League | AFP

Etihad mantiene su vínculo con el Manchester City

Etihad es uno de los principales socios comerciales del Manchester City y mantiene una relación con el club desde 2009, año en el que su nombre comenzó a aparecer en el estadio del conjunto inglés. Durante este periodo, la compañía ha aportado cientos de millones de euros dentro de su acuerdo comercial con la institución.

Pese a la controversia, la aerolínea aseguró que mantiene su compromiso con el Manchester City y con sus aficionados, además de defender la relación que ambas partes han construido durante los últimos años.

"Etihad está inmensamente orgullosa de su larga relación con el Manchester City. El nombre de Etihad ha sido llevado con orgullo por el club y su estadio durante muchos años y, como parte de esta relación, hemos conectado a millones de aficionados alrededor del mundo", señaló la empresa.