Aunque la actividad de clubes se encuentra detenida por la Fecha FIFA, el Manchester City se convirtió en uno de los principales temas de conversación en Inter FC, programa de RÉCORD, luego de que se hablara sobre los cargos relacionados con presuntas irregularidades financieras y las posibles sanciones que podrían enfrentar los Citizens.
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Durante la emisión se explicó que el caso gira alrededor de distintos incumplimientos al Fair Play Financiero, principalmente por la presunta inflación de ingresos reportados por el club. De acuerdo con lo comentado en el programa, esta práctica habría permitido al Manchester City reflejar una capacidad económica mayor y, con ello, destinar más recursos a fichajes y otras operaciones deportivas.
Los señalamientos abarcan un periodo que va desde la temporada 2009-2010 hasta la 2017-2018, años en los que se concentran buena parte de los cargos contra la institución inglesa. En Inter FC se señaló que, de confirmarse las infracciones y aplicarse las sanciones correspondientes, el castigo podría convertirse en uno de los más importantes en la historia reciente de la Premier League.