Manchester City y las sanciones que le esperan: esto se dijo en Inter FC

En RÉCORD platicamos sobre el escándalo europeo del momento

Aunque la actividad de clubes se encuentra detenida por la Fecha FIFA, el Manchester City se convirtió en uno de los principales temas de conversación en Inter FC, programa de RÉCORD, luego de que se hablara sobre los cargos relacionados con presuntas irregularidades financieras y las posibles sanciones que podrían enfrentar los Citizens.

Durante la emisión se explicó que el caso gira alrededor de distintos incumplimientos al Fair Play Financiero, principalmente por la presunta inflación de ingresos reportados por el club. De acuerdo con lo comentado en el programa, esta práctica habría permitido al Manchester City reflejar una capacidad económica mayor y, con ello, destinar más recursos a fichajes y otras operaciones deportivas.