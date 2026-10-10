El equipo de Santi Giménez regresa a la acción después del parón por Fecha FIFA

El FC Porto visitará al Maritimo este sábado 10 de octubre de 2026, en partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Portugal Betclic. El encuentro comenzará a las 11:00 AM, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Claro Sports en YouTube y Claro Sports Premium, de acuerdo con la información de transmisión compartida. Los Dragones buscarán mantener su paso perfecto en el campeonato portugués.

El conjunto dirigido por Francesco Farioli llega a este compromiso como líder de la clasificación, con 21 puntos de 21 posibles y siete victorias consecutivas. Además, el Porto viene motivado después de imponerse al Benfica en O Clássico, resultado que fortaleció sus aspiraciones de mantenerse en lo más alto de la tabla y prolongar su buen inicio de temporada.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Dragones intentarán conseguir su octavo triunfo consecutivo para continuar con su dominio en la Liga Portugal. El equipo ha mostrado solidez colectiva y capacidad ofensiva durante las primeras jornadas, por lo que buscará imponer condiciones como visitante y evitar que sus perseguidores recorten distancias en la clasificación.

Uno de los nombres que genera interés es el del delantero mexicano Santiago Giménez, quien forma parte de las opciones ofensivas del conjunto portugués. Su participación dependerá de la decisión de Farioli, quien deberá definir su alineación para un encuentro en el que los visitantes parten como favoritos por su rendimiento reciente.

Santiago Giménez celebrando su gol con el Porto | AFP

Por su parte, el Marítimo afrontará el compromiso con la intención de aprovechar su condición de local en el Estadio dos Barreiros, en Funchal. El equipo de Mitchell van der Gaag ocupa provisionalmente la undécima posición con ocho unidades y necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos superiores de la clasificación.

El cuadro de Madeira buscará frenar la racha del Porto y recuperar terreno después de una serie de resultados complicados. Aunque los visitantes llegan con mejores números, el Marítimo intentará hacer valer su localía y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender al líder. La expectativa estará puesta en saber si los Dragones consiguen su octava victoria consecutiva o si los locales logran detener su marcha perfecta.