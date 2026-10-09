Los ‘Colchoneros’ buscan reducir distancia con el Barcelona

El Estadio de Mendizorroza se prepara para albergar un atractivo duelo correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El Deportivo Alavés recibe al Atlético de Madrid en un enfrentamiento crucial donde ambos conjuntos buscarán imperiosamente los tres puntos con metas muy distintas en la clasificación general, y la transmisión exclusiva estará disponible a través de Sky+, izzi e izzi Go

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¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

El combinado dirigido por Diego Pablo Simeone pisa suelo vitoriano en un momento dulce a nivel doméstico. Los madrileños se han afianzado en la segunda posición de la tabla gracias a una sólida dinámica de resultados ligueros, destacando victorias de mucho peso como el 2-1 ante el Real Madrid.

No obstante, los colchoneros saben que la visita a Mendizorroza históricamente representa una prueba de máxima exigencia para sus aspiraciones al título, donde están a cinco puntos del Barcelona.

¿Cómo llega el Alavés?

Por su parte, el cuadro babazorro, dirigido desde el banquillo por Quique Sánchez Flores, busca recuperar sensaciones tras mostrar irregularidad en sus compromisos más recientes en el campeonato español.

Instalado en la sexta posición de la tabla y en puesto de Conference League, el Alavés necesita hacer valer su localía ante su afición para frenar los tropiezos acumulados y afianzar sus aspiraciones europeas.

Ficha técnica del partido