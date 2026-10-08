El mexicano atraviesa un momento de forma importante en el Genoa de la Serie A

El buen momento que atraviesa Johan Vásquez en el futbol europeo continúa llamando la atención de importantes equipos del Viejo Continente. El defensa mexicano, quien se ha consolidado como capitán del Genoa en la Serie A, se encuentra en el radar del Atlético de Madrid, conjunto que analiza su posible incorporación para reforzar la zona defensiva.

De acuerdo con información publicada por el diario AS, la directiva del conjunto colchonero, encabezada en el área deportiva por Mateu Alemany, mantiene un seguimiento cercano sobre las actuaciones del futbolista mexicano, quien reúne características que encajan en el sistema de juego de Diego Pablo Simeone.

Johan Vásquez y jugadores de la Selección Mexicana en lamento | MEXSPORT

Sin embargo, el interés del cuadro colchonero todavía no se ha traducido en negociaciones formales. Por ahora, el equipo español contempla al seleccionado nacional como una alternativa a mediano plazo, por lo que no se tiene previsto realizar una oferta durante el próximo mercado de invierno.

El crecimiento de Johan Vásquez también se refleja en su valor dentro del mercado europeo. Según las estimaciones del portal especializado Transfermarkt, el defensa mexicano está valuado en aproximadamente 14 millones de euros, una cifra que podría convertirse en referencia para cualquier equipo interesado en adquirir sus servicios.

Johan Vásquez en amistoso con México | IMAGO7

¿Johan Vásquez podría salir del Genoa para fichar con Atlético de Madrid?

Actualmente, Johan Vásquez es uno de los futbolistas más importantes del Genoa, donde se ha consolidado como titular indiscutible y porta el gafete de capitán. Además, en septiembre de 2025 renovó su contrato con la institución italiana hasta el verano de 2028, por lo que cualquier equipo interesado tendría que negociar directamente con el club.

No obstante, la situación deportiva del Genoa podría influir en el futuro del mexicano. El conjunto italiano ha tenido un complicado inicio de temporada y, de acuerdo con el balance de las primeras cinco jornadas, apenas consiguió un punto, situación que lo colocó en la penúltima posición de la clasificación. Un eventual descenso podría abrir la puerta a una salida del defensor, aunque por ahora no existe una decisión confirmada.

Johan Vásquez en concentración con México | IMAGO7

¿Qué otros equipos de Europa están interesados en Johan Vásquez?