Diego Simeone y su millonario negocio fuera del terreno de juego: Así es su patrimonio inmobiliario

El entrenador de Atlético de Madrid es además, uno de los mejores pagados en todo el Mundo

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no sólo se destaca por su rol con el equipo de futbol, sino que también por el imperio inmobiliario que ha creado en los últimos años. De acuerdo con un reportaje, el técnico argentino cuenta con una cartera de propiedades valorada en cerca de 40 millones de euros y compuesta por más de 180 viviendas distribuidas en distintos puntos de Madrid.

Simeone, uno de los entrenadores con mayores ingresos del futbol europeo, ha destinado parte de su patrimonio a inversiones inmobiliarias. Según estimaciones de L'Équipe, el estratega llega a percibir más de 20 millones de euros anuales durante su etapa al frente del Atlético de Madrid.

El reportaje de el medio El Periódico puso el foco en la estructura empresarial utilizada para administrar estas inversiones y en el crecimiento que ha tenido el patrimonio inmobiliario del entrenador argentino y su familia.

Diego Simeone en el partido de Champions League ante Liverpool | AP

Las inversiones inmobiliarias de Simeone

La actividad inmobiliaria está canalizada mediante Carpersim SL, una sociedad dedicada a la adquisición, gestión y promoción de inmuebles. De acuerdo con la información depositada en el Registro Mercantil, los activos de esta compañía alcanzan los 39.7 millones de euros.

La gestión operativa de la sociedad está a cargo de Carla Pereyra, esposa de Simeone, expresentadora y modelo, quien participa en la administración de las inversiones inmobiliarias de la familia.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Según los datos recogidos en el reportaje, el patrimonio inmobiliario de Carpersim SL incluye siete inmuebles completos y alrededor de 180 viviendas. Las propiedades se encuentran principalmente en zonas de Madrid consideradas entre las de mayor demanda inmobiliaria, como los distritos de Salamanca y Chamberí.

La estrategia de inversión señalada en el programa se ha centrado principalmente en la adquisición de edificios completos, en lugar de realizar compras individuales de departamentos. Esta modalidad permite concentrar un mayor número de unidades dentro de una misma operación inmobiliaria.

La cartera de propiedades se ha convertido así en uno de los principales componentes del patrimonio empresarial relacionado con el entrenador del Atlético de Madrid.

Diego Simeone, técnico de Atlético de Madrid | AP

Simeone amplía su negocio con terrenos y proyectos residenciales

La actividad inmobiliaria de Simeone y Pereyra también se ha extendido hacia la adquisición de terrenos destinados a nuevos desarrollos. En 2024, el matrimonio creó la sociedad Tres Cantos 1415, mediante la cual adquirió un terreno de aproximadamente una hectárea ubicado al norte de Madrid.

El objetivo de esta operación está relacionado con el desarrollo de proyectos residenciales, entre ellos alternativas de alojamiento destinadas a estudiantes. La adquisición representa una ampliación de la estrategia empresarial más allá de la administración de viviendas ya construidas.