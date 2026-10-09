El conjunto merengue recibirá al Submarino Amarillo en busca de regresar a la senda del triunfo

El Real Madrid recibirá al Villarreal este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga 2026-27. El encuentro se disputará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), y se podrá disfrutar por Sky Sports, en un duelo donde los merengues buscarán regresar al triunfo y el Submarino Amarillo intentará extender su racha positiva.

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El conjunto blanco llegará al compromiso después de perder 2-1 ante el Atlético de Madrid en la jornada anterior, resultado que lo dejó en la cuarta posición de la clasificación con 15 puntos. Los madridistas buscarán aprovechar su condición de local para recuperar terreno en la pelea por los primeros lugares.

Julián Álvarez y Kylian Mbappé en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid | AP

¿Cómo llegan Real Madrid y Villarreal a la Jornada 8?

Real Madrid acumula cinco victorias y dos derrotas en el campeonato español. Antes de su caída frente al Atlético de Madrid, el equipo merengue había conseguido una victoria por 3-2 en su visita al Elche, por lo que intentará sumar nuevamente tres puntos ante su afición.

Por su parte, Villarreal llegará al Santiago Bernabéu después de conseguir dos victorias consecutivas. El Submarino Amarillo derrotó 3-1 al Levante en su último compromiso, mientras que anteriormente se impuso por el mismo marcador al Málaga como visitante.

Villarreal, Champions League 2026-2027 | AP

Estos resultados permitieron al conjunto castellonense ubicarse en la novena posición de la tabla general con ocho unidades. Una victoria ante el Real Madrid representaría su tercer triunfo consecutivo y le permitiría acercarse a los puestos superiores de la clasificación.

El historial entre ambos equipos favorece al Real Madrid, que registra 30 victorias en 53 enfrentamientos, por seis triunfos del Villarreal y 17 empates. Además, los merengues han ganado los últimos cuatro partidos entre ambos clubes, incluido el triunfo por 2-0 del 24 de enero de 2026.

El último triunfo del Villarreal ante el Real Madrid ocurrió el 8 de abril de 2023, cuando el Submarino Amarillo se impuso 3-2 en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, el conjunto blanco ha mantenido una racha favorable en sus enfrentamientos directos.

Jude Bellingham se queja de una falta en el partido de Real Madrid contra Atlético de Madrid | AP

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Villarreal?