Vinicius Jr. sufrió una drástica devaluación de 70 millones de euros en su valor de mercado, pasando de un récord histórico de 200 millones en 2024 a cotizarse actualmente en 130 millones de euros. Este ajuste financiero reconfigura su posición en la élite europea, ubicándolo ahora en el décimo lugar de los futbolistas más valiosos del mundo, el quinto en LaLiga y el tercero dentro de la plantilla del Real Madrid.
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Esta caída en su cotización encuentra su principal explicación en un arranque irregular dentro del campeonato español durante el inicio de la temporada 2026/27.
En sus primeros siete partidos disputados en LaLiga, el atacante merengue registra únicamente un gol y tres asistencias, además de acumular dos tarjetas amarillas. Dicha cuota ofensiva dista de sus promedios habituales e impactaron de forma directa en los algoritmos de valoración del mercado internacional.
Contraste con la Copa del Mundo 2026 y su estatus global
El rendimiento del '7' madrileño en el arranque liguero contrasta de manera notable con el nivel mostrado recientemente en la Copa del Mundo 2026.
Durante el certamen internacional con la Selección de Brasil, el extremo firmó una actuación destacada al registrar cuatro anotaciones y una asistencia en cinco compromisos, confirmando que se mantiene como el futbolista brasileño más cotizado de la actualidad y el segundo mejor extremo izquierdo a nivel global.
Pese a abandonar el top 3 de las cotizaciones mundiales generales, el futbolista de 26 años continúa siendo una de las figuras más determinantes del balompié internacional. La pérdida de valor refleja la alta exigencia del torneo local, aunque sus actuaciones en el escenario mundialista sostienen la expectativa de un pronto repunte en su cotización.