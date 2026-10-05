Tras sólo 10 días de su lesión con Francia, el delantero regresa a las canchas

Está oficialmente de regreso. Luego de su polémica lesión con la Selección Francesa, así como sus polémicas salidas personales, Kylian Mbappé ha vuelto a los entrenamientos del Real Madrid y apunta a regresar a jugar con el cuadro blanco esta misma semana.

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La lesión de Mbappé

El atacante galo sufrió su lesión el pasado 25 de septiembre en el triunfo de su selección frente a Turquía, luego de haber sufrido molestias físicas. De acuerdo con reportes de la propia selección francesa, tras las pruebas médicas realizadas el futbolista presentaba una hiperextensión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, resultando en una lesión tendinosa.

Tras confirmarse su lesión, Mbappé dejó la concentración de Francia, perdiéndose los juegos de Nations League ante Bélgica (dos encuentros) y ante Italia. Pese a la ausencia del atacante, les Blues se llevaron dos triunfos y un empate.

Kylian Mbappé sale lesionado con Francia | AP

Así fue la recuperación de Mbappé

De acuerdo con información, el tiempo de recuperación de lesiones como la de Mbappé suele ser de 10 a 14 días en casos leves, pero puede extenderse de 2 a 6 semanas si la afectación es moderada. Afortunadamente para el atacante, todo parecía indicar que su lesión era muy leve y hoy eso se ha confirmado.

El delantero cumplió los plazos más favorables y este lunes volvió al trabajo sobre el césped al décimo día, desde que tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 59 ante Turquía.

Mbappé en un entrenamiento con el Real Madrid | X @realmadrid

A través de múltiples publicaciones en redes sociales, Real Madrid compartió el regreso del atacante galo a los entrenamientos. En un video, se puede observar que Mbappé realizo tanto trabajos físicos como de balón. De e esta forma se espera que esté listo para el siguiente juego del equipo merengue ante Villarreal.

Las polémicas de Mbappé durante su lesión

Pese a que este lunes el atacante regresó a los entrenamientos, sus últimas dos semanas no estuvieron exentas de polémica pues, tan sólo un par de días de haber dejado la concentración fue captado con su pareja yendo a una discoteca.

Además de su salida a la discoteca, Mbappé también causó polémica luego de haber subido un video en redes sociales en una bicicleta. Esta situación fue cuestionada ya que su entrenador, Mourinho había afirmado previamente que los futbolistas no deberían practicar actividades que pudieran causar lesiones, justamente como andar en bicicleta.

Regresa a las canchas

Ahora, con polémica incluida, Kylian Mbappé se alista para un mes más que complicado para el Real Madrid. Además del juego ante Villarreal de este sábado, en octubre el cuadro merengue también tendrá que afrontar dos partidos de Champions League, así como los juegos de Liga ante Sevilla y Barcelona.

La presencia de Mbappé para estos juegos será fundamental para el cuadro blanco especialmente en su lucha por romper la mala racha sin títulos.