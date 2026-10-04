Cristiano Ronaldo le da la mano a Zidane tras su cambio en duelo contra Las Palmas | AP

El entrenador de Francia reconoció la carrera del Bicho y los títulos que conquistaron juntos en el Real Madrid

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y su salida de la Selección de Portugal sigue dando de qué hablar. Luego de que el Comandante decidió dejar el combinado lusitano, algunas personalidades del futbol han defendido al jugador. El más reciente fue Zinedine Zidane, quien reconoció la trayectoria del portugués y aseguró que merece respeto por su carrera.

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¿Qué dijo Zidane sobre Cristiano Ronaldo?

Previo al partido entre Francia y Bélgica, el estratega fue cuestionado sobre la situación entre CR7 y Jorge Jesús, entrenador de Portugal. Ante ello, Zidane reconoció que Ronaldo merece más respeto por todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera profesional.

Hay que reconocer su gran trayectoria. Tuve la suerte de entrenarlo. Me hizo ganar muchos títulos. ¡Chapeau, Cristiano! Siempre he tenido mucho respeto por aquellos con los que he compartido tiempo”, declaró Zidane.

Cristiano Ronaldo besa el trofeo de la Champions League | AP

Asimismo, Zizou reconoció que está agradecido con el jugador lusitano, pues no solo compartió tiempo con él durante su etapa en el Real Madrid, sino que también consiguió varios títulos con el delantero como una de las figuras del equipo.

Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano”, añadió el entrenador francés, quien destacó la importancia que tuvo el portugués durante su paso por el conjunto merengue.

Las palabras de Zidane llegan en medio de las conversaciones sobre el futuro de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal y su relación con Jorge Jesús. El respaldo del francés también recuerda la etapa en la que ambos compartieron vestidor y protagonizaron algunos de los momentos más exitosos en la historia reciente del futbol europeo.

Zidane posa con el trofeo de la Champions League | AP

Cristiano y Zidane, la dupla imparable de Valdebebas

Durante sus dos etapas al frente del Real Madrid, Zidane conquistó 11 títulos, varios de ellos con Cristiano Ronaldo como una de las principales figuras de la plantilla. Juntos levantaron trofeos de LaLiga, la Supercopa de España, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además de la Copa del Rey durante la etapa del portugués en el equipo.

La relación entre ambos fue clave en el dominio europeo del conjunto blanco, especialmente por las tres Champions League consecutivas que conquistaron entre 2016 y 2018. En ese periodo, Ronaldo se consolidó como uno de los futbolistas más determinantes del equipo, mientras Zidane construyó un proyecto capaz de competir por los principales títulos. Por ello, el técnico francés no dudó en reconocer públicamente la trayectoria del delantero y la influencia que tuvo en los éxitos que compartieron.