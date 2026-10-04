Jugador Español choca y causa accidente; esto es lo que se sabe

Álex Sola en el Almeria y vehículo | IG:@aleexsolaa / CAPTURA DE PANTALLA

Álex Sola se estrelló contra varios vehículos estacionados en Almería; la Policía Local abrió un atestado

El futbolista Álex Sola, jugador de la Unión Deportiva Almería, se vio involucrado durante la madrugada en un accidente automovilístico en la ciudad de Almería, España. De acuerdo con información de Diario de Almería, el extremo donostiarra perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra varios automóviles estacionados. Pese a los daños materiales ocasionados, el jugador se encuentra bien.

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¿Qué pasó con Álex Sola?

El percance ocurrió en la avenida de Montserrat, cerca de una rotonda próxima a una gasolinera BP, en dirección a Murcia. El automóvil que conducía Sola, un BMW gris de gran cilindrada, terminó estrellado contra varios vehículos, lo que provocó importantes daños materiales en la zona.

Tras recibir el aviso de varios vecinos, elementos de la Policía Local acudieron al lugar para atender la situación. Los agentes iniciaron las actuaciones correspondientes y abrieron un atestado por un posible delito contra la seguridad vial relacionado con la alcoholemia.

Álex Sola, jugador de Almeria | CAPTURA DE PANTALLA

Hasta el momento, la información disponible no establece que el futbolista haya sido declarado culpable de algún delito. Por ello, las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante las diligencias correspondientes.

El incidente ocurrió después de la victoria del conjunto rojiblanco frente al Burgos. Según la información publicada por el medio español, Sola, quien no participó en el encuentro, habría estado celebrando el resultado antes del percance.

Álex Sola revive un antecedente en el Almería

El accidente recuerda otro episodio protagonizado por un futbolista del Almería durante la temporada pasada. En aquella ocasión, el defensa central Aridane Hernández también sufrió un percance vial en la capital almeriense mientras formaba parte del equipo.

El zaguero canario impactó su Porsche Cayenne contra varios vehículos en el barrio de La Vega de Acá. Posteriormente, de acuerdo con los reportes de aquel suceso, dio positivo en un control de alcoholemia.

Ambos incidentes ocurrieron en momentos distintos, pero comparten como escenario la ciudad de Almería y tienen como protagonistas a jugadores que han formado parte de su equipo de futbol. En el caso de Álex Sola, las autoridades deberán determinar las circunstancias del accidente y esclarecer si existió alguna infracción relacionada con el consumo de alcohol.