El mediocampista aseguró estar avergonzado con la afición tras la derrota

La Selección de Inglaterra continúa mostrando su poderío en la UEFA Nations League, esta vez al golear 0-7 a Croacia. Ante la derrota en el Stadion HNK Rijeka, el capitán croata, Luka Modric, aseguró que él y el equipo están apenados tras recibir la peor derrota en la historia de la nación balcánica.

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¿Qué dijo Modric?

Tras recibir la peor derrota en casa, el mediocampista del AC Milan aseguró que es un momento muy difícil para el equipo, pues reconoció que en todo el tiempo que lleva con su selección jamás había sentido una sensación así, misma que opaca la ‘reputación’ que han conseguido en los últimos años.

Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder, jugar contra un rival que es mejor. Ellos lo son ahora. Pero en cualquier caso, perder así y tirar por tierra toda la reputación que hemos hecho durante años no puede ser. Me siento avergonzado”, declaró Luka.

Harry Kane adelanta a Inglaterra ante Croacia en Nations League | AP

Del mismo modo, el capitán aseguró que al equipo le faltó la intensidad que les caracteriza, pues aunque sean superados por un rival no se pueden dar el chance de dejarse anotar tantos goles y ser poco efectivos en el ataque y la defensa.

Es difícil encontrar una explicación para un partido en el que no hubo intensidad, no fuimos a por los balones divididos. Apenas cometimos faltas, no tuvimos ni agresividad ni cohesión”, añadió.

Jude Bellingham festeja uno de los siete goles ante Croacia | AP

Finalmente, como el líder nato que es, Modric aseguró que no es tiempo de buscar culpables y tiene que darle vuelta a la página, esto ya que el siguiente encuentro de Croacia será el próximo martes 6 de octubre ante nada más y nada menos que la campeona del mundo, España.

Ahora no debemos echarnos la culpa unos a otros o buscar un culpable. Debemos estar juntos en esto. Hemos superado otras situaciones más difícil. Hemos tenido derrotas abultadas, pero nunca he tenido esta sensación después de un partido con la selección. Necesitamos unirnos y permanecer unidos porque nos espera otro partido difícil. Tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay desafío y orgullo en nosotros, deseo, voluntad y unión. No se puede perder eso de la noche a la mañana”, concluyó.

Josko Gvardiol lamenta la goleada de Inglaterra | AP

¿Cómo fue la derrota de Croacia?

El tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 demostró por qué es una de las mejores naciones no sólo de UEFA sino del planeta. Con goles de Bellingham, Harry Kane, (8’ y 53’), Anthony Gordon, Bukayo Saka (45’ y 68’) y Morgan Rogers, los pupilos de Thomas Tuchel se colocaron en la segunda posición del Grupo C, solo por debajo de España.